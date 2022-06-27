Döşemealtı'nın “demir leydisi” Türkiye Şampiyonu oldu

Başarılı halterci bu dereceyle 1,5 ay sonra Polonya'da yapılacak olan Yıldızlar Avrupa şampiyonası için yapılacak olan Milli Takım kampına davet edilme şansı yakaladı.

Türkiye Halter Federasyonu faaliyet programında yer alan Yıldızlar ve U 15 Ferdi Türkiye Şampiyonası, 22-26 Haziran tarihleri arasında Bartın'da yapıldı. 45 şehirden 312'si kadın 320'si erkek toplam 632 sporcunun katıldığı şampiyonada Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Canan Canpolat 64 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu.

“Sporcularımız bizi gururlandırmaya devam ediyor”

Yıldızlar ve U15 Ferdi Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonluğu kazanan Canpolat'ın başarısı Döşemealtı'nı büyük sevince boğdu. Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ve Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, şampiyonluktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sporcularımız bizi gururlandırmaya devam ediyor. Voleybol takımlarımız, bisiklet takımımız, güreş takımımız, futbol takımımız derken, şimdi de haltercilerimiz bize şampiyonluklar getiriyor. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Başta Canan Canpolat kızım olmak üzere değerli ailesi ve antrenörümüz İsmail Erol'a çok teşekkür ederim” dedi.

Pandemide bile antrenmanlarını aksatmadı

Antrenör İsmail Erol, “Hafta sonu, bayram tatili demeden düzenli ve istikrarlı bir şekilde çalışmalarımızı yaptık. Özellikle zorlu pandemi döneminde online eğitimle uzaktan evlerimizde antrenman yaptık. Sporcum Canan Canpolat'a ve bizlere sonsuz destek veren Döşemealtı Belediye Başkanımız Turgay Genç ve kulüp yöneticilerimize teşekkür ederiz. Sporcumuz için 1,5 ay sonra Polonya'da yapılacak olan Yıldızlar Avrupa şampiyonası için yapılacak olan milli takım kampına davet bekliyoru ve tabi ki Avrupa şampiyonasında da altın madalya” diye konuştu.