Döşemealtı'nın gençlerinden zirveye yakın takip

Kırkgöz Döşemealtı Belediye Gençlik ve Spor Kulübü U-18 Takımı, ligin 9'ncu haftasında Antalya DSİ Spor'u 3-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Şampiyonluk parolasıyla çıktıkları ligin ilk yarısını Kepez Belediyespor'un ardından ikinci sırada tamamlayan Kırkgöz Döşemealtı Belediye Gençlik ve Spor Kulübü U-18 Takımı son hafta karşılaştığı Antalya DSİ Spor maçını 3-0 kazandı. 22.dakikada Ferhat attığı golün ardından daha baskılı oynayan Döşemealtı takımı 44'ncü dakikada Hüseyin İlkan'ın golüyle 2-0 öne geçti. 61'nci dakikada Ferhat kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü atarak skoru belirledi. Bu maçla ilk yarı tamamlanırken Döşemealtı takımı 22 puanla ligi ikinci sırada tamamlayarak zirve takibini sürdürdü. Kırmızı-siyah-beyazlı takım 12 Kasım Cumartesi saat 13.00'da, ikinci yarının ilk maçında Beymelek Belediyespor ile Zeytinköy 3 numaralı sahada karşıya gelecek.

Başarılı bir ilk yarı geçirdiklerini söyleyen Sportif Direktör Abdullah Tanyolaç, “Kulüp olarak çok büyük bir aileyiz. A Takım, Genç takımımız ve altyapı takımlarımız kenetlenmiş ve başarıya odaklanmış durumdalar. Gerek sporcu ailelerimiz, gerek taraftarlarımız gerekse sporcu, antrenör ve yöneticilerimiz emin adımlarla hedeflerimize yürüyoruz ” diye konuştu.