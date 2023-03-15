Döşemealtı'nın nar taneleri Antalya şampiyonu

Final maçında Alanya Mask Voleybol takımını 3-0'lık skorla geçmeyi başaran Döşemealtı'nın Nar Taneleri en iyi 32 takım arasına girdi. Takım, Türkiye Şampiyonasında Antalya'yı temsil edecek.

Döşemealtı Belediyesi Kadın Voleybol takımı bir başarıya daha imza attı. Geçtiğimiz yıl Mersin'de düzenlenen ve ilk kez katıldıkları Türkiye Voleybol Federasyonu Altyapılar Türkiye Şampiyonası'nda hem Midi Kızlar hemde Yıldız Kız Takımı Türkiye üçüncülüğü kazanarak tarihi bir başarıya imza atmıştı. Bu yılda ise gözünü Türkiye Şampiyonluğuna diken Döşemealtı Belediyesi takımı rakiplerini bir bir geçerek 2022-2023 sezonunda Antalya şampiyon olmayı başardı.

Final maçının ardından büyük sevinç yaşayan Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol takımı oyuncuları 32 takımın katılacağı Türkiye Şampiyonasında zirve sözü verdi. Döşemealtı Belediyesi ve Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Turgay Genç, alınan şampiyonluktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Genç, “Döşemealtı'nın Nar Taneleri bizi biz kez daha gururlandırdı. Zorlu rakiplerini geçerek finale yükselen ardından da şampiyonluğu ilçemize getiren sporcularıma, teknik ekibime, ailelerimize ve elbette taraftarlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Şimdi sırada Türkiye Şampiyonluğu var. Bu büyük sevinci ilçemize yaşatarak kupayı Kuzeyin yıldızı Döşemealtı'na getirmek için çalışacağız” diye konuştu.