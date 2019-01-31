Dövme ustasının ölümüne sebep olan sürücü serbest bırakıldı

Antalya'nın Kemer ilçesinde yolun karşısına geçerken ayağı takılarak düşen dövme ustasına çarpıp ölümüne sebep olan sürücü serbest bırakıldı. Yapılan kan tahlilinde alkollü olmadığı tespit edilen sürücü S.K.'nin ifadesinde "Aydınlatma yanmıyordu, karanlık bir bölgeydi. Bir şeyin üzerinden geçtiğimi hissettim ama başka bir madde üzerinden geçtiğimi düşündüm. Yorgundum eve gidip yattım" dediği öğrenildi.

Kaza, gece 00.40 sıralarında meydana geldi. Kemer Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan dövmeci dükkanını işleten Demir Özergin (47) işi bittikten sonra ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte iş yerinde yemek yiyip vakit geçirdi. Gece yarısı Özergin'in ailesi yakında bulunan evlerine yürüyerek gitmeye hazırlandı ve yolun karşısına geçti. İddiaya göre, bu sırada Demir Özergin, personeline dükkandaki bir eşyayı almasını söyledi. Personel dükkana yönelirken kendisi de refüjün üzerinden atlayarak dükkana yönelen Demir Özergin, yine iddiaya göre ayağı takılarak yola düştü ve o anda caddeden geçmekte olan S.K. idaresindeki otomobilin altında kaldı.

Eşi ve çocuklarının gözü önünde meydana gelen kazada başından yaralanan Demir Özergin ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özergin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazanın ardından polis tarafından gözaltına alınan ve olay sırasında alkollü olabileceği ileri sürülen S.K.'nin yapılan kan tahlilinde "sıfır alkol" sonucu çıktığı öğrenilirken, şüpheli savcılıkça "adli kontrol" talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemece serbest bırakılan S.K.'nin "İşten eve dönüyordum aydınlatma yanmıyordu, karanlık bir bölgeydi. Bir şeyin üzerinden geçtiğimi hissettim ama başka bir madde üzerinden geçtiğimi düşündüm. Çok yorgundum oraya çok yakın olan evime gidip yattım. Çok üzgünüm" diye anlattığı öğrenildi.