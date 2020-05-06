Down sendromlu Umutcan'a doğum günü sürprizi

Konyaaltı Belediyesi, pandemi nedeniyle evden çıkmayan down sendromlu Umutcan Akıncı'ya doğum günü sürprizi yaptı. ‘Umut'lu yarınlara' yazılı pastanın üstündeki mumlara üfleyen Akıncı, büyük mutluluk yaşadı.

Umutcan Akıncı'nın annesi Sevim Özdamar, Konyaaltı Belediyesi'ni arayarak, oğlunun yaş günü için pasta talep etti. Sarısu Mahallesi'nde yaş günü pastasıyla Umutcan Akıncı'nın evinin kapısını çalan belediye ekipleri ise, sürpriz yaptı. Annesi ile kapıyı açan Akıncı, karşısında yaş günü pastasını görünce büyük bir mutluluk yaşadı. Oğlunun bu mutlu anıyla derece duygulanan anne Özdamar ise bu özel günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'e ve çalışanlara teşekkür etti.