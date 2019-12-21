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Down Sendromlular Futsal Milli Tak?m? Alanya'da haz?rl?klar?n? s?rd?r?yor

T?rkiye ?zel Sporcular Spor Federasyonu b?nyesindeki Down Sendromlular Futsal Milli Tak?m?, ikincisi 2020 y?l?nda ger?ekle?en olan Down Sendromlular (Trisome) D?nya Spor Oyunlar?’n?n haz?rl?klar?n? Antalya’n?n Alanya il?esinde s?rd?r?yor.

T?rkiye ?zel Sporcular Spor Federasyonu b?nyesindeki Down Sendromlular Futsal Milli Tak?m?, ikincisi 2020 y?l?nda ger?ekle?en olan Down Sendromlular (Trisome) D?nya Spor Oyunlar?'n?n haz?rl?klar?n? Antalya'n?n Alanya il?esinde s?rd?r?yor.


T?rkiye ?zel Sporcular Spor Federasyonu b?nyesindeki Down Sendromlular Futsal Milli Tak?m?, 31 Mart-7 Nisan 2020 tarihin d?zenlenecek "Down sendromlu sporcular?n olimpiyat oyunlar?" olarak da kabul edilen, Down Sendromlular D?nya Spor Oyunlar?'n?n ikincisinin haz?rl?klar? i?in Antalya'n?n Alanya il?esindeki Atat?rk Spor Salonu'nda kampa girdi. Yakla??k 100 ?lkeden bin 500 sporcunun kat?lmas? beklenen D?nya Spor Oyunlar?'n?n haz?rl?klar?n? ?zel 10 sporcu, 4 antren?r g?zetimindeki yo?un tempolu ?al??malarla s?rd?r?yor.



??ampiyonluk ?zerine hedef koyduk?


Down Sendromlular Futsal Milli Tak?m? Sorumlusu ?brahim Acar, bir haftal?k Alanya kamp?nda olduklar?n? s?yledi. ?lk kamplar?n? Kocaeli'nde ger?ekle?tirdiklerini ifade eden Acar, ??kinci kamp?m?z? Alanya'da ger?ekle?tiriyoruz. Burada 10 sporcu, 4 antren?r ve bir y?netici ile ?al??malar?m?z? s?rd?r?yoruz. Alanya kamp?m?z 22 Aral?k'ta sona erecek. T?rkiye Futbol Federasyonu'nun "T?rkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsam?nda bizlere ?ok b?y?k bir deste?i var. Nihat ?zdemir ba?kan?m?za sonsuz te?ekk?rler ediyoruz. Tabii bu kamplar?n b?y?k bir a?amaya gelmesinde de ba?kan?m?z Birol Ayd?n'?n da ?ok b?y?k deste?i var ona da sonsuz te?ekk?rlerimi sunar?m. ?ampiyonluk ?zerine hedef koyduk. ?yi bir ?al??ma ortam? yakalad?k? dedi.

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