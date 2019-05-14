Downlu sporcu madalyalarını valiye gösterdi

Türkiye'deki en genç down sendromlu milli sporcu Alperen Menç, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret ederek yarışmalardan kazandığı madalyaları gösterdi. Menç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanışmak için validen yardım istedi.

8 yaşında yüzmeyle tanışan ve 14 yaşında profesyonel olarak yüzmeye başlayan Alperen Menç, 16 yaşında milli takıma girerek Türkiye'deki en genç down sendromlu milli sporcu oldu. Ferhat ile Gülşen Menç çiftinin oğlu olan 17 yaşındaki Alperen, haftanın 5 günü antrenman yapıyor. Oğullarının azmiyle gurur duyduklarını belirten baba Ferhat Menç, “Alperen, Türkiye'nin en genç down sendromlu milli sporcusu ve 20 Türkiye birinciliği var. Geçen yıl Kosova'da şampiyon oldu ve bu yıl da Eylül ayında ülkemizi İtalya'da temsil etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Onun bu başarıları bizleri çok mutlu ediyor" ifadelerinde bulundu.

Yarışmalardan kazandığı madalyaları Vali Karaloğlu'na gösteren Alperen, en büyük hayalinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la tanışmak olduğunu ifade ederek Vali Karaloğlu'ndan bu konuda yardım istedi. Antalya'da çok sayıda down sendromlu sporcu olduğunu ifade eden Karaloğlu, “Çocuklarımızın gösterdikleri başarılar bizlerin göğüslerini kabartıyor. Ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırdıklarını görmek tarif edilemez bir mutluluk” dedi.

Alperen Menç, 2020 yılında Nisan ayında Antalya'da düzenlenecek 100 ülkeden 1000 sporcunun katılacağı Down Sendromlular Spor Oyunları'nda yüzme dalında ülkemizi temsil etmeye hazırlanıyor.