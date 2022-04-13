Dr. Burhanettin Onat Çocuk Kütüphanesi açılıyor

Kepez Belediyesi'nin Dokumapark'a kazandırdığı Dr. Burhanettin Onat Çocuk Kütüphanesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nda kapılarını açıyor.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün Cemil Meriç Kütüphanesi'nin açılışında duyurduğu çocuk kütüphanesi kapılarını açıyor. Antalya'nın en büyük çocuk kütüphanesi Cumhuriyetin ilk yıllarında sıtma mücadelesinin en etkili isimleri arasında yer alan ve çok hayatlar kurtaran Dr. Burhanettin Onat'ın adıyla anılacak. Dokumapark'ta tren kütüphanenin hemen yanı başına gar konseptinde inşa edilen Dr. Burhanettin Onat Çocuk Kütüphanesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramında açılıyor. Dokumapark içerisinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramında açılışı gerçekleşecek olan Dr. Burhanettin Onat Çocuk Kütüphanesinde çocukların ilgisini çekecek duvar süslemeleri ve istasyon konseptinde gişelerin bulunduğu nostaljik bir atmosfer bulunuyor. Mimarisinde sanat işlemelerinin kullanıldığı ve cam süslerin bulunduğu Dr. Burhanettin Onat Çocuk Kütüphanesi, çocukların yeni kitap yuvası olmaya hazırlanıyor. Dr. Burhanettin Onat Çocuk Kütüphanesi'nin açılmasıyla Dokumapark içerisindeki kütüphane sayısı 3'e yükselirken, nostaljik gar konseptiyle çocuklara hem kitap okumayı sevdirecek hem de onları kitapla buluşturacak yeni bir ortam sunuyor.