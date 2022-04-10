Dr. Demir: “Gelişme çağındaki çocuklarda D vitamini eksikliğinin mutlaka giderilmesi gerekiyor”

Burak Emre Demir, gelişme çağındaki çocuklarda, D vitamini eksikliğinin mutlaka giderilmesi gerektiğini söyledi.

D vitamininin vücudun çalışma ve dengesinde çok önemli bir rol oynadığını ifade eden Burak Emre Demir, “Başlıca görevi kalsiyum başta olmak üzere birçok mineralin dengesini sağlamaktır. Kemiklerin ve dişlerin sağlıklı gelişimini sağladığı gibi uzun vadede diş çürümesinden ve kemik erimesinden koruyarak bu dokuların daha sağlıklı olmasını sağlar. Bağışıklık sistemini güçlendirerek enfeksiyonlardan ve kanser hastalığından korunmamızı sağlar. Bu sebeplerle gelişme çağında olan çocuklarda eksikliğinin mutlaka giderilmesi gerekir” dedi.

“D vitamini eksikliğinde artış”

Burak Emre Demir, Çocuklarda D vitamini Eksiliği Belirtilerini de şöyle sıraladı; Gerek pandemi ve hava koşulları, gerekse çocukların oyun alışkanlıklarının sokak oyunlarından dijitale dönmesi nedeniyle evlerde daha fazla zaman geçirme sonucu güneşten faydalanamama ve yetersiz beslenmeye bağlı olarak D vitamini eksikliğinde ciddi bir artış söz konusudur. Çocuklarda D vitamini eksikliği belirtileri; büyüme ve gelişme geriliği, kemik yapısında bozukluk, dişlerde çürüme, davranış bozukluğu, üşüme, yorgunluk, halsizlik, sık enfeksiyon geçirme, cilt yaralarında geç iyileşme, aşırı terleme, yorgunluk ve zayıflık.

“D vitamini nelerde bulunur?”

D vitamininin nerelerde olduğunu söyleyen Dr. Demir, “D vitamininin ana kaynağı güneş ışınları ile vücutta üretilmesidir. D vitamini bazı besinlerde de yüksek oranda bulunur. D vitamini bakımından zengin gıdalar, yumurta sarısı, bazı mantar türleri, ısırgan otu, patates,brokoli, yeşil soğan ve maydanoz, süt ürünleri, kırmızı et, karaciğer, somon, kılıç, uskumru, sardalya gibi yağlı balıklar, karidesdir. Ancak hiçbir gıda vücut için yeterli D vitaminini içermez. Mutlaka güneş ışınlarından da faydalanmak gerekli. Güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde 5-15 dakika en azından kol ve bacaklar çıplak olarak güneşlenmek D vitamini sentezi için faydalı olacaktır. Daha uzun süreler cilt hastalıkları ve güneş çarpmasına sebep olabileceğinden dikkatli olunması gereklidir. D vitamini yapılabilmesi için direk güneş ışığı ile temas gerekli olup camdan geçen ışınlar maalesef yeterli etkiyi göstermemektedir. Yeni doğan bebeklere doğumdan itibaren D vitamini takviyesi yapılması ve bunun en az 1 yaş, tercihen 3 yaşa kadar devam edilmesi gereklidir. Hatta birçok bilimsel araştırma ömür boyu kullanılmasını önermektedir” ifadelerini kullandı.