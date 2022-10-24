Drag şampiyonları belli oldu

Türkiye Drag Şampiyonası'nın final yarışları 65 sporcunun katılımıyla Antalya'nın Kepez ilçesinde yapıldı.

Kepez Belediyesi'nin destekleriyle Kepez Drag Pisti'nde 2022 Türkiye Drag Şampiyonası'nın final yarışları düzenlendi. Heyecanlı yarışlar sonunda 2022 yılının şampiyonları belli oldu. Süper Street sınıfında Oğuz Bor, Pro Street sınıfında Kamil Kırbaş, Street2 sınıfında Adem Aksoy, Street750 sınıfında İbrahim Nişli, Street600 sınıfında Fatih Akın Akkuş, Standart1 sınıfında Özgür Akkurt, Standat2 sınıfında Berke Bor, Kadınlar sınıfında Sümeyye Ökçesiz ve Pro300 sınıfında da Osman Göçmen şampiyonluklarını ilan etti. Kulüpler klasmanında ise 2022 yılının şampiyonu Mersin Motosiklet Spor Kulübü oldu.

Sabahın ilk saatlerinde Kepez Drag Pisti'ne gelen hız tutkunları yarışçıların kıyasıya mücadelelerini büyük bir heyecanla izledi.