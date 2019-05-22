Drenaj kanalına düşen yavru kediyi vatandaşlar kurtardı

Antalya'da yağmur suyu tahliye kanalına düşen yavru kedi, vatandaşların çabasıyla kurtarıldı.

Olay, dün 19.00 sıralarında Meltem Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyükşehir Belediyesi yağmur suyu drenaj kanalı içerisinden kedi sesi duyanlar, durumu itfaiyeye haber verdi. Yaklaşık yarım saat itfaiyenin gelmemesi üzerine, kediyi kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu. Bir vatandaşın kanala girmesinin ardından yavru kedi, bulunduğu yerden alınarak dışarıya çıkartıldı. Üniversiteli gençler tarafından havluya sarılan kedinin ıslandığı gözlendi. Yavru kediyi bir vatandaş sahiplenip evine götürdü.

Kedinin kurtarılması için aramadıkları yer kalmadığını belirten Tuğba Genç, “İtfaiyeyi aradım, ASAT'a yönlendirdi. Onlar da yarım saat sonra dönüş yaptılar ve daha yola çıkmadıklarını söylediler. Kediyi kendi imkanlarımızla kurtarmak zorunda kaldık” dedi.