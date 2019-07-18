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Drift atarken hayatının şokunu yaşadı

Manavgat ilçesinde otomobiliyle drift attığı sırada ekip otosunu karşısında gören otomobil sürücüsü otomobilini bırakıp kaçmaya başladı.

Kovalamaca sonucu yakalanan araç sürücüsüne drift atmaktan 5 bin 10 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine de 2 ay el konuldu.


Olay, Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1071 sokak üzerinde 07 LG 475 plakalı otomobiliyle drift attığı sırada polis ekiplerini karşısında gören Emre A. isimli sürücü, aracını bırakıp yaya olarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri tarafından kısa süreli bir kovalamacanın ardından yakalanan Emre A.'ya olay yerine gelen trafik ekiplerince 67/1-D maddesine istinaden drift atmak suçundan 5 bin 10 TL para cezası uygulanırken, sürücü belgesine de 2 ay el konuldu.

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