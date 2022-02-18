Dronlar bu defa yabancı otlarla mücadele için havalandı

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ne ait Aksu Çiftliği'nde ilk kez dron ile yabancı ot ilacı uygulaması gerçekleştirildi.

MCEM Bilişim ve Nanoteknolojileri firmasının katkıları ile gerçekleştirilen etkinliğe Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, Antalya Muratpaşa Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Etkinlikte konuşan Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, “Bin 84 dekar alana yayılan Aksu Çiftliğimizin tamamında bu yıl ana ürün olarak buğday ekimi yapıldı. Buğday üretiminde verimi en olumsuz etkileyen faktörlerden birisi de yabancı otlardır. Tarlanın öz evlatları olarak nitelendirdiğimiz bu yabancı otlar, kültür bitkisi ile rekabete girerek ana ürün olan buğdayın kullanacağı besin maddelerine, suya ve ışığa ortak olmaktadır. Tarlanın öz evladı olduğu için de bu besin unsurlarını daha iyi değerlendirip, kültür bitkisi olarak yetiştirdiğimiz buğdayın gelişimini baskılamaktadır. Bu nedenle her yıl şubat ayı içerisinde herbisit kullanılarak yabancı otlar ile mücadele edilmektedir” diye konuştu.

“Dron ile ilaçlama ve traktörle ilaçlama arasındaki verim farkı ölçülecek”

Prof. Dr. Erkan, “Geleneksel olarak traktöre bağlı bir pülverizatör yardımıyla yapılan bu ilaçlama, fakültemizde bu yıl ilk kez dron kullanılarak yapıldı. Bu amaçla hem öğrenci ve akademisyenlerimize hem de Aksu çiftçisine, teknolojik olarak bu yeniliğin gösterilmesi ve avantajları anlatıldı. Dron ile ilaçlamanın en önemli avantajlarından birisi tarla şartlarından bağımsız olarak havadan ilaçlamanın yapılabilmesidir. Zaman zaman yoğun yağışlar nedeniyle tarlaya traktörle girilememekte, optimum ilaçlama zamanı kaçabilmektedir. Diğer taraftan tarlaya traktörle girilmediği için ürünün ezilerek zarar görmesinin de önüne geçilmektedir. Dron kullanımının bir diğer avantajı ise ot yoğunluğu olan bölgelerin haritalama ile tespit edilebilmesi ve gerçek ihtiyaç kadar herbisit kullanılmasını sağlamasıdır. Bu şekilde girdileri de azaltma potansiyeli bulunmaktadır” dedi.

“Bilimsel çalışma”

Dekan Prof. Dr. Mustafa Erkan, ekili alanların tamamının dron ile ilaçlanmadığını, alanın bir bölümünün traktöre bağlı bir pülverizatör yardımıyla ilaçlandığını belirterek, “Böylece bu etkinliği aynı zamanda bilimsel bir çalışma ve araştırmaya da dönüştürmüş olduk. Hasat dönemine kadar ekili alanları gözlemleyerek dron ile ilaçlama ve traktöre bağlı bir pülverizatör yardımıyla ilaçlama arasındaki verim farkının ve avantajlarının çıktılarına ulaşma şansı da elde edeceğiz” şeklinde konuştu.