DSP Antalya'da adaylar tanıtıldı

DSP, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde yarışacak olan Antalya'daki Belediye Başkan adaylarını tanıttı. Antalya Tenis İhtisas ve Spor Kulübü'nde düzenlenen tanıtım toplantısına DSP Antalya İl Başkanı Ahmet Çakmak, belediye başkan adayları ve parti yöneticileri katıldı. Yerel seçimler öncesi ittifak yapmadan seçime giren tek parti olduklarını belirten İl Başkanı Ahmet Çakmak, kimse ile kavga sürecinde olmadan; ayrıştırıcı değil, bütünleştirici, oyun bozan değil, oyun kuran bir parti olduklarını belirtti. Çakmak, "DSP olarak; ülkemize ve Antalya'mıza sulh, beraberlik ve huzur vadediyoruz. Bizler halkın belediyelerini kurmak için geliyoruz. Antalya'da insan odaklı, şeffaf belediyelerimizle Türkiye'ye örnek olacak, istihdama dayalı projelerimizle geliyoruz" dedi.

DSP belediye başkan adayları

Çakmak, konuşmasının ardından partisinin belediye başkan adaylarını tanıttı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Reşat Oktay, Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Yıldıray Sapan, Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Buket Dağlı, Kepez Belediye Başkan Adayı Nihat Arslan, Alanya Belediye Başkan Adayı Ercan Öngün, Kemer Belediye Başkan Adayı Necati Topaloğlu, Aksu Belediye Başkan Adayı İsa Yıldırım, İbradı Belediye Başkan Adayı Mustafa Kozanoğlu, Serik Belediye Başkan Adayı Mehmet Habalı, Manavgat Belediye Başkan Adayı Ali Çelik'in DSP Genel Merkezi tarafından onaylandığını söyleyen Çakmak, diğer 9 ilçenin belediye başkan adayını ise kısa sürede açıklayacaklarını söyledi.

CHP çatısı altında Muratpaşa ve Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeliğinden ocak ayında istifa edip DSP'ye geçen Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Reşat Oktay da, Demokratik Sol Parti'den Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterilmekten büyük onur duyduğunu belirtti. 24 yıldır Antalya'da politika ile uğraştığını vurgulayan Oktay, "7 yıl Kepez Belediyesinin kurucu başkan yardımcısı ve 10 yıldır Antalya Büyükşehir Belediye Meclis üyesi olarak deneyimli bir politikacıyım. DSP şahsımı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı göstererek onurlandırdı ve gereğini yapacağız" diye konuştu.

Bir dönem CHP Antalya Milletvekilliği yapan ardından partisinden ihraç edilen Yıldıray Sapan da, DSP ile uzun ve karşılıklı bir görüşme süreci yaptıklarını belirtti. Yapılan görüşmelerin ardından DSP Muratpaşa Belediye Başkan Adayı olarak gösterildiğini belirten Sapan, "Buradaki temel sebep DSP'nin organik bir parti olmasıdır. Herhangi bir şaibeye karışmamış olmasıdır. Üstelik DSP aslında eski CHP'dir. Çünkü DSP'nin kurucusu CHP'nin 3'üncü Genel Başkanıdır. DSP'yi bir başka partiymiş gibi düşünmek konuşmak abestir. Artık bir bölen varsa o da CHP'dir.”