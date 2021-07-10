DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin'in mutlu günü

Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin'in oğlu Feyyaz Çetin ile Gamze Gökçen hayatlarını birleştiren düğün ile dünya evine girdiler. Mutlu günlerinde, bürokrasi, İş adamları, denizcilik sektörü ve çiftin yakınları düğünde genç çifti yalnız bırakmadı.

Antalya Lara'da bir otelde gerçekleştirilen düğüne Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu, oda başkanları, DTO Antalya Şubesi Yönetimi, üyeleri, çalışanları, çiftin yakınları ve akrabaları ile çok sayıda davetli katıldı. Çiftin nikahını Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Sarı kıyarken, nikah şahitliklerini ise Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile Amasya Valisi Mustafa Masatlı yaptı.

Valiler, en az üç çocuk önerisinde bulundular

Nikah töreninde konuşan Antalya Valisi Ersin Yazıcı “ Gençlerimizin en özel anına hep birlikte tanıklık ettik. Bizler resmi siz değerli konuklarımız fahri şahitler olarak bu uzun ve güzel yolculukta iki gencimize ömür boyu mutluluklar diliyorum. İnşallah en az üç çocukla yollarına torunları ile birlikte, bu güzel şehirde, Demre'de Antalya'da birbirlerini ve büyüklerini üzmeden, tatlı, güzel, torunlarının torunlarına anlatacak hikayeleri olan bir çift olurlar. Hayırlı ve uğurlu olsun. “dedi.

Biz insanımızla büyürüz, insanımızla değerliyiz, insanlarımızla bu ülkeyi daha ilerlere taşıyacağız!

Demre'de küçüklüğünü bildiği Feyyaz ile Gamze çiftinin bu özel anı için Amasya'dan geldiğini söyleyen Amasya Valisi Mustafa Masatlı “ Bizlerde büyükler olarak onların en mutlu, en güzel gününde buna katkı sunup, destek sunup, onların mutlu gününde yanlarında olmak istedik. Bende buradan üç çocuk konusunun önemli olduğunu söylemek istiyorum. Bunun altını sayın Valim gibi ben de çizmek isterim. Çünkü biz insanımızla büyürüz, insanımızla değerliyiz, insanlarımızla bu ülkeyi daha ilerlere taşıyacağız. Mutluluklar diliyorum” diye konuştu.

Gece boyunca pistten inmediler

Deniz Ticaret Odası Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, bu özel günlerinde yanlarında olan başta Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Amasya Valisi Mustafa Masatlı olmak üzere tüm konuklara teşekkür etti.