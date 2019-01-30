DTO Başkanı Ahmet Çetin: " Almanlar mavi yolculuğu çok özlemiş"

DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, Almanların Türkiye'yi çok özlediğini ve uzun zamandır sayıları azalan Alman turistlerin bu yıl çok daha yoğun bir şekilde tatil için Türkiye'ye geleceklerini öngördüklerini söyledi. Düseldorf Uluslararası Boot ve Su Sporları Fuarı dönüşü yaptığı açıklamada Almanların ilgili dönüşü yaptığı değerlendirmede bulundu.

IMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi, Almanya'nın Düsseldorf kentinde bu yıl 50.ci kez düzenlenen Uluslararası Boot ve Su Sporları Fuarı'na katıldı. İMEAK Deniz Ticaret Odası Fuarlar Komitesi Başkanı ve Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Başaran Bayrak, Bodurum, Marmaris ve Fethiye ve Antalya DTO Şube Yönetim Kurulu Başkanları da fuarda yerini aldı. Fuarda Türkiye Cumhuriyeti Berlin Kültür ve Turizm Ateşesi Hüseyin Gazi Çoşan'da sektör temsilcilerini yalnız bırakmadı.

Düsseldorf fuarı bu yıl 50. Yılını kutladı

IMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi Başkanı Ahmet Çetin, denizcilik sektörünün buluşma noktası olan Düsseldorf fuarının bu yıl 50. Yılını kutladığını belirterek " Deniz Turizmi açısından bizim oldukça önem verdiğimiz bir fuardı ve bu fuarda Antalya Şubesi olarak ciddi bir tanıtım yaptık. 1800 katılımcıyla birlikte bütün Avrupa'da takip edilen fuarı yaklaşık 250 bin ziyaretçinin takip ettiğini öğrendik. Standımıza çok yoğun ilgi vardı. Tüm Deniz Ticaret Odası Şube Başkanlarıyla birlikte bizde ülkemizin deniz turizmini tanıtmak için oradaydık. Akdeniz ve Ege sahillerinde yaptığımız bütün aktiviteleri burada tanıtma imkanı bulduk. Özellikle Dalış, Tur tekneleri Charter tekneleri, bareboard teknesi, su sporları gibi kıyılarımızda yaptığımız aktiviteleri ülkemize gelecek olan misafirlerimize tanıtma şansı yakaladık. Oldukça verimli bir fuar oldu” dedi.

Almanlar Mavi Yolculuğu çok özlemiş

Uzun zamandır sayıları azalan Alman turistlerin bu yıl çok daha yoğun bir şekilde tatil için Türkiye'ye geleceklerini ön gördüklerinin söyleyen çetin şöyle devam etti: " Artık Almanlar geri dönüyor diyebiliriz. Yüzde 100 oranında artan erken rezervasyon rakamları da bunu gösteriyor. Daha önce Yunanistan'ı ve İspanya'yı tercih çok sayıda Alman turist, tatillerini artık tekrar Türkiye'den yana kullanmak istediklerini söylüyor. Buradan denizci dostlara şunu söyleyebilirim ki, Alman dostlarımız Türkiye'yi ve muhteşem denizlerimizi, mavi yolculuğu, koylarımızı ve sualtı güzelliklerimizi çok özlemişler”.