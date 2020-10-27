DTO'dan 'Çalışılmayan periyotlara ait kira bedeli tahsil edilmesin' talebi

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz (İMEAK) DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, korona virüs (Covid-19) pandemisi döneminde turizm sektörü ve deniz turizminin son durumunu değerlendirdi. Dünyada yaşanan ekonomik krize işaret eden Çetin, DTO üyelerinin de bu durumdan olumsuz olarak etkilendiğini kaydetti.

Günübirlik tekne turları, yat işletmeciliği, su üstü sporlarının pandemi döneminde 1 Haziran'a kadar ticari faaliyetlerini sürdüremediğine dikkat çeken Çetin, “Daha sonra ise tüm teknelere azami yarı kapasite çalışma izni verildi. Ülkemizin turizm başkenti Antalya, dünyanın en çok yabancı konuk ağırlayan en önemli merkezlerinden, 2019 yılında turizm sektöründe önceki yıllara nazaran yaşanan olumlu gelişme ile doğal olarak rekorların kırılacağı bir 2020 yılı bekliyorduk. Sektörümüz de hazırlıklarını buna göre yaptı. Antalya'da deniz turizm araçları adet ve kapasite değerlendirildiğinde, iç turizm ve sınırlı yabancı misafirle yetinecek bir durumda değil” dedi.

“Tahsil edilmemesi en önemli beklentimiz”

Çetin, Antalya'da 600 günübirlik tur teknesi, 270 su sporları işletmesi ve 45 dalış okulunun bulunduğunu ve bu kapasitenin Türkiye deniz turizminde önemli bir güç olduğuna işaret ederek, “Üyelerimizin önemli bir kısmı bu sene işletmeleri dahi açamadılar. Bu yıl elindekini koruyarak yılı tamamlayabilecek işletmenin başarılı sayılacağı bir süreç yaşıyoruz. Geçen yıllar içerisinde birçok kriz yaşadık ancak bu durum diğerleriyle karıştırılabilecek gibi değil. Bu nedenle özellikle hazineye ait alanlarda kiracı olarak faaliyet gösteren üyelerimizin çalışmadıkları periyotlara ait kira bedellerinin tahsil edilmemesi en önemli beklentimiz” ifadelerini kullandı.

“Manavgat'ta çekek yerlerinde mevcut işletmelerin hizmetlerini devam ettirmesi çok önemli”

Sektör adına hüzünlü bir sezonu bitiriyor olduklarını ifade eden Çetin, kış döneminde de teknelerin bakım, onarım ve tadilat konusunda sıkıntı yaşadığını dile getirdi. Çetin, “Teknelerin bakım, onarım ve tadilatlarının yapıldığı önemli merkez olan Manavgat yat yapım ve çekek yerlerinin yılsonu itibari ile faaliyetlerinin durdurulması söz konusu. Kara çekek alanları bizim teknelerimizin bakım ve onarımları için olmazsa olmazımız. Bu nedenle Manavgat'ta yat çekek yeri olarak belirlenecek yerler faaliyete geçene kadar mevcut işletmelerin hizmetlerine devam etmesi çok önemli. Şimdi bütün çabamız bu yönde. Son yıllarda çok talep alan Adrasan çıkışlı tekne turlar için ise Adrasan'da kalıcı yat yanaşma yeri yapılana kadar geçici olarak tekne yanaşma iskelesi yapılması için Antalya Valiliği ve Kumluca ile çalışmalarımız devam etmektedir” şeklinde konuştu.