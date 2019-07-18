DTO'dan Kaş çıkarması

Deniz Ticaret Odası Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin ve Meclis Üyeleri Kaş'ta ziyaret ve incelemelerde bulundu. Başkan Ahmet Çetin, Demre Deniz Taşıyıcıları Kooperatifi Başkanı DTO Meclis Üyesi Hayrettin Özkan ve DTO Antalya Şubesi Meclis Üyesi Nihat Tokgöz ile birlikte önce denizci dostu Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan'ı makamında ziyaret etti ardından yat limanında denizciler ile bir araya gelerek onların istek ve görüşlerini dinledi, önerilerini aldı.

Kaymakam Akhan'a teşekkür plaketi

DTO Deniz Ticaret Odası Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin ziyarette Kaymakam Ulaş Akhan'a denize ve denizciye verdiği önemden dolayı bir teşekkür plaketi verdi. Başkan Ahmet Çetin “ Kaymakamımız sektörümüze çok büyük katkılarda bulunuyor. Bölgedeki eksikliklerin giderilmesi konusunda burada ikili işbirliğimiz içerisinde çözüm yolları buluyoruz. Bu arada Kaş Limanında Deniz Ticaret Odası ek hizmet büromuzu açtık. Antalya'nın batı tarafındaki Kaş'a yakın olan Demre, Üçağız, Kalkan ve Kaş'taki üyelerimiz Antalya'ya gelmeden tüm işlemleri burada yapabiliyorlar. Kaş'taki Meclis Üyemiz Nihat Tokgöz'ün kontrolünde ek hizmet büromuz çalışmalarını yürütüyor” dedi.

Deniz Ticaret Odası her zaman yanımızda oldu

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan, Kaş'ın turizm ile ilgili yapılan çalışmalarında, bölgede yer alan teknelerde yapılan çalışmalarda Deniz Ticaret Odası'nın çok büyük katkılarını gördüklerini belirtti.

Akhan “Kaş'ta göreve geldiğimiz ilk günden bu yana DTO Antalya Şube Başkanımız Ahmet Çetin ile çok yakından ikili işbirliği içerisindeyiz. Kaşımızın turizm ile ilgili yapılan çalışmalarda, buradaki teknelerimizde yapılan çalışmalarda sürekli çok büyük katkılarını gördük. Özellikle son zamanlarda yaptığımız Kaş Balıkçı Barınağı'nda, yıllardır teknelerimizin dile getirdiği tonozların değişmesi konusunda bir sorun vardı. DTO Antalya Şube Başkanımızın çok büyük katkıları ile Kaş Belediyemiz ile birlikte Limandaki bütün tonozlarımızın değişimini sağladık. Kaş bilindiği gibi dalış turizmi konusunda dünyanın en önemli 50 noktasından bir tanesi. Fakat bu dalış noktalarımızda gemilerimizin bağlama tonozları olmadığı için atılan çapalardan dolayı deniz yüzeyinde deniz çayırlarının yok olmasında, alttaki balıkların gelişmesi gibi konularda çok sıkıntılı durumlar oluşuyordu. En son bu konuda yine bir örneğini gördük. Dalış noktalarındaki batıklara verilen zararlarda söz konusuydu. Bu anlamda hem Deniz Ticaret Odamız, hem Kaş Belediyemiz ile dalış noktalarımıza bağlama tonozlarımızı yerleştiriyoruz. İnşallah bu ay içerisinde önemli bir kısmını tamamlamış olacağız." dedi.

Tüm bu çalışmalarda, meydana gelen doğal afetlerde teknelerin zarar gördüğü noktalarda limanla ilgili ve çekek yeri ile alakalı yaşadıkları sıkıntılarda da Deniz Ticaret Odası her zaman yanlarında olduğunu söyleyen Akhan şöyle devam etti: " Sürekli bizi ziyaret ederler ve fikir alışverişinde bulunuruz. Bu konularda verdiği destekten ötürü, aynı zamanda teknelerimizin burada sıkıntılarında pratik çözümler buldukları için Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Yine bu ay içerisinde Deniz Ticaret Odası'nın Kaş Şubesi de Limanda faaliyete başladı. Bu da buradaki işletmelerimiz için büyük bir kolaylık. Bu desteğinden ötürü de Başkanımıza ve Yönetimine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah ortak çalışmalarımız devam edecek. Biz Kaş'ta yapılan bu çalışmalarda Deniz Ticaret Odası ile Belediyemiz ile Sivil Toplum kuruluşları ile birlikte Kaşımıza değer katmaya devam edeceğiz” d

Kaşlı Denizciler çalışmalardan memnun

Kaymakam ziyareti sonrası Kaş Limanında yatçılar ve dalış Merkezleri yöneticilerini ziyaret eden Başkan Ahmet Çetin ve Meclis üyeleri ardından üye ziyaretleri de gerçekleştirdi. Üyeler Başkan Ahmet Çetin'e yeni açılan ve Antalya'ya gitmeye gerek kalmadan tüm işlemlerin gerçekleştirildiği yeni ek hizmet bürosu için teşekkür ettiler.

Kaş ek hizmet bürosu Yetkilisi DTO Meclis Üyesi Nihat Tokgöz , ” Bölgemiz Antalya'ya çok uzak ve Odamızdan gerekli faaliyet belgelerini almak ve diğer eksiklikleri tamamlamak için tam gün Antalya'ya gitmek zorunda kalıyorduk. Ciddi bir ekonomik külfet de oluşuyordu. DTO Antalya Şube Başkanımız Ahmet Çetin ve Yönetim Kurulu üyelerimizin de büyük destekleri ile Kaş'a bir ek hizmet binası açtık. Oda tarafından bir arkadaşımızı burada görevlendirdik. Sabah saat 08.00 akşam 17.00 arasında burada denizcilerimize hizmet veriyoruz. Bölgede çok ciddi bir transitlog (seyir izin belgesi) kullanımı var. Burada onların satışını gerçekleştiriyoruz. Antalya merkezinde gerçekleştirilen tüm işlemler burada yapılıyor” dedi.