Duacı'ya ASM müjdesi

Duacı Aile Yaşam Merkezi'nin mimari projesinde Aile Sağlığı Merkezi (ASM) olarak yapılan kısmı, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edildi.

Tıp Merkezi ile binlerce hemşehrisine sağlık hizmeti sunan Kepez Belediyesi, mahallelere kazandırdığı ASM binalarıyla da doktoru ve sağlık hizmetini vatandaşın ayağına götürüyor. İlçenin kırsal yerleşim yerlerinin ASM talebi de aile yaşam merkezi (AYM) projesiyle karşılanıyor. Kepez Belediyesi, ilçe merkezinden uzakta yer alan Duacı ile Gaziler mahallelerine, sosyal belediyecilik hizmetlerinin götürülebilmesi amacıyla AYM inşa etti. Yapımı tamamlanan bu tesislerin mimari projesinde ASM olarak yapılan kısımlar da bulunuyor.

Aile yaşam merkezi ile sağlık hizmeti

Kepez Belediyesi, bu ASM'leri protokol kapsamında Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis ediyor. Bu tahsis için de Kepez Belediye ile Antalya İl Sağlık Müdürlüğü arasında geçtiğimiz aylarda protokol imzalanmıştı. Kepez Belediye Meclisi'nin onayladığı protokol kapsamında Gaziler AYM'nin ASM olarak planlanan kısmının kullanım hakkı, İl Sağlık Müdürlüğü'ne verilmişti.

Duacı'ya ASM geliyor

Kepez Belediyesi, protokol gereği Duacı AYM'deki ASM bölümünü de İl Sağlık Müdürlüğü'nün kullanımına sunuyor. Duacı AYM'nin mimari projesinde ASM olarak yapılan kısmı da 25 yıl süre ile İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edildi.

Tahsis talebi de, Kepez Belediye Meclisi'nin Mart ayı olağan toplantısında görüşülerek, karara bağlandı. Tahsis işleminin takip edilmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi, Meclisten oy birliğiyle geçti.

Tahsis işlemenin resmiyet kazanmasından sonra İl Sağlık Müdürlüğü, Duacı AYM'de ASM'nin tefrişatını yapacak ve doktor atamasını gerçekleştirecek.

Sağlık hizmeti vatandaşın ayağına götürülüyor

Başkan Hakan Tütüncü, mecliste aldıkları kararla Duacı Mahallesi sakinlerinin ASM taleplerinin karşılanmasına yönelik önemli bir adım attıklarını söyledi.

İlçe sakinlerinin sağlıkla ilgili hizmet taleplerini karşılanmasına yönelik önemli çalışmalar yaptıklarının altını çizen Başkan Tütüncü, “Adeta hastane gibi çalışan belediye tıp merkezimiz ile binlerce hemşehrimizin sağlığıyla yakından ilgileniyoruz. Mahallelerimize ASM binaları da yaparak, doktoru ve sağlığı vatandaşın ayağına götürüyoruz. Aile hekimlerimiz, inşa ettiğimiz binalarda aile sağlığı merkezleri oluşturdular. Şimdi o ASM'ler, hemşehrilerimizin sağlık hizmetine kolay bir şekilde ulaşmalarını sağlıyor. Duacı Mahallesi'ndeki hemşehrilerimiz de sağlık hizmetine kolay şekilde ulaşacaklar. Aldığımız tahsis kararıyla Duacı Mahallemiz ASM'ye kavuşmuş oldu. Binayı yaptık ve ortamı hazırladık. İl Sağlık Müdürlüğümüz, doktorları gönderecek. Artık, mahallelerdeki hemşehrilerimiz, tedavi olmak maksadıyla daha uzak bölgelere gitmek durumunda kalmayacak.”

Duacı AYM'de neler var”

Duacı Aile Yaşam Merkezi, 1.863 metrekare alan üzerine inşa edildi. Tesiste binanın kullanım alanı ise 530 metrekare. Merkezde etkinliklerin yapılabileceği 190 m2 büyüklüğünde çok amaçlı salon, gelin odası, mutfak hazırlık bölümü ile iki adet derslik yer alıyor. Tesiste, 3 adet aile hekimi, laboratuar, pansuman ve enjeksiyon odaları ile laboratuar bulunuyor. Belediye hizmet birimi ile belediye tahsilât veznesi de yaşam merkezinde mahalle sakinlerine hizmet verecek.