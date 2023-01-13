Dudek'li Muratpaşa lideri gözüne kesti

Ligi'nin 14'üncü hata maçında kendi evinde lider Göztepe'yi ağırlayacak. Yeni transfer Dudek'in de forma giymesi beklenen karılaşma 15 Ocak Pazar günü Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanacak.

Ara transfer döneminde 26 yaşındaki Polonyalı smaçör Aleksandra Dudek'i kadrosuna katan Muratpaşa, Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde bu hafta Göztepe'yi misafir edecek. 34 puanla ligde lider konumda bulunan Göztepe, ligin ilk yarısında oynanan maçı 3-1 kaybetmişti. Tek yenilgisini Muratpaşa karşısında alan Göztepe, rövanşı alarak galibiyet serisini sürdürmenin hesaplarını yaparken lider avcısı Muratpaşa adeta unvan maçına çıkıyor. 28 puanla 4'üncü sırada bulunan Muratpaşa, deplasmanda yendiği Göztepe'yi kendi evinde de yenerek unvanı korumak istiyor. Yeni transfer Dudek'in de forma giymesi beklenen karşılaşma 15 Ocak Pazar günü Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanacak.