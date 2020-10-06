Düden Şelalesi halkın katılımıyla güzelleşecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği Horizon 2020 programı dahilinde katılımcısı olduğu CUTLER Projesi kapsamında Düden Şelalesi Rekreasyon Alanı'nın niteliği ve etkin kullanımını arttırmak amacıyla ziyaretçi anket çalışması başlattı. Düden'de yapılacak düzenlemelere halkın istekleri doğrultusunda yön verilecek.

Büyükşehir Belediyesi, Antalya'nın pilot şehirler arasında yer aldığı, koordinasyonunu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer'in yürüttüğü Avrupa Birliği Horizon 2020 Akıllı Şehirler ve Toplumlar Programı CUTLER Projesi kapsamında, Düden Şelalesi Rekreasyon Alanı'nın niteliği ve etkin kullanımını arttırmak amacıyla ziyaretçi anket çalışması başlattı. CUTLER Projesi'nin Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 6'ncı değerlendirme toplantısında araştırma ve veri değerlendirmesi yapılacak projenin odak noktası olarak Düden Çayı ve Şelalesi belirlenmişti.

Halkın katılımıyla yapılacak

CUTLER Projesi kapsamında gerçekleşen anket çalışması ile Düden Şelalesi ile ilgili vatandaşların istek ve beklentilerinin değerlendirilmesi ve bir sosyal data oluşturulması hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen anket ile doğa harikası Düden Şelalesi'nin niteliği ve etkin kullanımının sağlanması, alanda yapılacak çevresel düzenlemelere doğrudan halkın da katılımının sağlanması amaçlanıyor. Düden Şelalesi Ziyaretçi Anketi çalışmasında 28 soru bulunuyor. Vatandaşlar Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin resmi web sitesindeki http://anket.abb.bel.tr/index.php?sid=57832 linkten ankete katılabilecek.

Akıllı sistemle yönetilecek

Projede bilimsel yöntemler ve inovasyon teknikleri kullanılarak yapılan ölçümlerden de yararlanılacak. Bu amaçla, çevresel verilerin toplanması için proje dahilinde Düden Çayı üzerinde su seviyesini anlık ölçecek su ve hava sensörleri kuruluyor. Ayrıca Düden Şelalesi Rekreasyon Alanı'na modern akıllı kapı giriş sistemleri konulacak. Akıllı sistemle yönetilecek Düden Şelalesi hak ettiği ziyaretçi sayısına ve turizm gelirine ulaşacak. Çalışmalar sonucunda elde edilecek ekonomik, sosyal ve çevresel veriler CUTLER Platformu'nda yer alacak.