Düden Şelalesi'nde su seviyesi ölçümleri başladı

Avrupa Birliği Horizon 2020 programı dahilinde Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin katılımcısı olduğu CUTLER Projesi kapsamında Düden Şelalesi Rekreasyon Alanı'nın niteliğini ve etkin kullanımını arttırmak amacıyla su seviyesi ölçümlerine başlandı.

Avrupa Komisyonu tarafından Akıllı Şehirler ve Toplumlar Programı kapsamında yürütülen CUTLER Projesi'nin odak noktası olarak Düden Çayı ve Şelalesi belirlenmişti. Yürütülen proje kapsamında Antalya'nın dünyaca ünlü doğa harikası Düden Şelalesi'ne gelen ziyaretçilerin memnuniyetinin sağlanması amacıyla su seviyesi ölçümüne öncelik verildi. Bu kapsamda Düden suyu seviyesinin tespitinin yapılması amacıyla su seviyesini anlık olarak ölçebilen ve online olarak takibinin yapılabileceği sensörler alınarak bu sensörlerin Düden Kanalı üzerinde kurulumu tamamlandı. Projede bilimsel yöntemler ve inovasyon teknikleri kullanılacak, yapılan ölçümlerden de yararlanılacak.

Akıllı kapı sistemi

Ayrıca Düden Şelalesi Rekreasyon Alanı giriş turnikelerinin özellikle yaz aylarında yetersiz kalmasından dolayı modern akıllı kapı giriş sistemi için yenileme çalışmaları başladı. Böylece Düden Şelalesi akıllı sistemle yönetilecek. Çalışmalar sonucunda elde edilecek ekonomik, sosyal ve çevresel veriler CUTLER Platformunda yer alacak.

Düden Şelalesi Rekreasyon Alanı'nın niteliği ve etkin kullanımını arttırmak amacıyla CUTLER Projesi kapsamında hazırlanan CUTLER Platformunun 2. Eğitim ve Bilgilendirme toplantısı düzenlendi.