Düdenbaşı Mahallesine 6 yatırım müjdesi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'den, Düdenbaşı Mahallesi'ne 6 yatırım müjdesi geldi. Tütüncü, yeni hizmetlerle mahallenin çehresinin değişeceğini söyledi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, doğum günü dolayısıyla Düdenbaşı Mahalle Muhtarı Murat Mirze'yi ziyaret etti. Başkan Hakan Tütüncü, yaş pasta ve çiçekle ziyaret ettiği Muhtar Mirze'nin doğum gününü kutladı.

AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar ve bazı meclis üyelerinin de bulunduğu ziyarette Tütüncü, mahalleye yapılacak olan yeni yatırımları açıkladı. Tütüncü, Kepez'in merkez yerleşim yerlerinden biri olan ve yoğun bir nüfusu bulunan Düdenbaşı Mahallesi'nde, bugüne kadar önemli çalışmalar yaptıklarını hatırlattı.

“Işık hızında internet, doğal gaz, eğlence merkezi, ilkokul”

“Mahalleye, heybemizde birçok müjdeyle geldik.” diyen Tütüncü, bölgede yapılacak yatırımlarla ilgili şunları söyledi: “Müjdelerimizden birincisi, bölgemizde fiber optik internet altyapısı güçlendiriliyor. Mahallede Fiberoptik Altyapı Çalışması başlatıldı. Işık hızında internet, Kepez'in diğer mahallelerin de olduğu gibi Düdenbaşı'nda da olacak. Mahallemizi hızlı, ışık hızında interneti ile buluşturacağız.

Mahalleye, ikinci müjdemiz doğal gaz olacak. Mahallemize hızlı ve bir biçimde doğal gaz geliyor. Doğal gaz çalışması şu an, Düdenbaşı'nın hemen yanı başındaki Teomanpaşa Mahallesi'nde devam ediyor. Bu, doğal gazın ayak sesinin Düdenbaşı'na geldiğini gösterir. Hal Kavşağı'nda büyükçe bir belediye hizmet alanımız vardı. O hizmet alanımıza çocuklara ve gençlere yönelik güzel bir eğlence merkezi yapıyoruz. Dolayısıyla bu eğlence merkezi lunaparkın çok ötesinde bir yer olacak. Kepez'in değil bütün Antalya'nın dikkatini çekecek bir iş olacak. Milli ve dini bayramlarda Antalya'nın bütün çocuklarını bu merkeze davet edeceğiz. Aynı zamanda bu merkezde gençlere spor yapabilecekleri bir ortamı da sağlayacağız.

Mahallemize kazandırdığımız bir pazar yeri vardı. Düdenbaşı'nın, semt pazarı eskiden bir caddenin üzerine kuruluyordu. Geçtiğimiz dönem imar revizyonuyla semt pazarı arazisini oluşturduk. Şimdi bu Pazar alanının üzerini kapatıyoruz. En kısa zamanda ihale sürecini tamamlayarak, semt pazarının yapımını başlatacağız. Kaba inşaatı tamamlanan Konyalılar Camii'nin ince işleri belediyemiz tarafından yapılacak. İhalesi yapıldı, yer tesliminden sonra inşasına başlanılacak. Protokol yolu Gazi Bulvarı üzerindeki Konyalılar Camii, Antalya'nın en özel ve simge yapılarından birisi olacak.

Bölgemizin bir de ilkokula ihtiyacı var. AK Parti Kepez İlçe Başkanımız Bahattin Bayraktar ile bu konuya çalışıyoruz. İlkokul binasını kazandırdıktan sonra mahallemizin eğitimle ilgili eksiklerini tamamlamış olacağız.”

Başkan Hakan Tütüncü, “Biz çalıştıkça Kepez kazanmaya devam ediyor. Yeni yatırımlar, yatırım yağmuru mahallemize hayırlı uğurlu olsun.” diyerek açıklamasını tamamladı. Mahalle Muhtarı Murat Mirze de ziyaretinden, yapılan ve yapılacak hizmetlerden dolayı Başkan Tütüncü'ye teşekkür etti.