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Düğün davetiyesi dağıtırken kazada ölen kadının cenazesi Antalya'da toprağa verildi

İstanbul’da nişanlısı Kutay Ecevit ile düğün davetiyelerini dağıtırken geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden Elif Meltem Narman’ın cenazesi memleketi Antalya’da toprağa verildi.

İstanbul'da nişanlısı Kutay Ecevit ile düğün davetiyelerini dağıtırken geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden Elif Meltem Narman'ın cenazesi memleketi Antalya'da toprağa verildi.


30 Ağustos tarihindeki düğünlerinin davetiyesini dağıtmak için motosikletle çıktıkları yolda, Kağıthane TEM Otoyolu'nda yaşanan kazada Kutay Ecevit ve Elif Meltem Narman, olay yerinde hayatlarını kaybetti. Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerin ardından Kutay Ecevit'in cenazesi Amasya'ya, Elif Meltem Narman'ın cenazesi ise memleketi Antalya'ya gönderildi. Sabah erken saatlerde Uncalı Kent Mezarlığı'na getirilen Narman'ın cenazesi yakınları tarafından alınarak Kurşunlu Mezarlığına getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Narman'ın naaşı gözyaşları içinde toprağa verildi.

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