Düğün davetiyesi dağıtmaya çıkan iki arkadaş kazada can verdi

Antalya'da otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin çocukluktan beri arkadaş oldukları ve gençlerden birinin 20 gün sonra yapılacak düğünü için davetiye dağıttıkları öğrenildi. Kazadan geriye ise gençlerden birisinin terliği ve elektrikli bisikletin anahtarı kaldı.

Kaza, dün gece saat 01.30 sıralarında Akşu ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi Kardeş Kentler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf İlker Yavuz (25) ve Mehmet Koç'un (30) bulunduğu elektrikli bisiklet ile sürücüsü belirlenmeyen 07 APT 607 plakalı Volkswagen Golf marka otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle Yavuz ile Koç yola savruldu. Otomobil sürücüsü ise iddiaya göre aracını bırakıp olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yavuz ve Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerinde gençlerden geriye terlikleri, elektrikli bisikletin anahtarı ve çakmaklarının kalması yürekleri burktu. Ekipler kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. İsmi S.O. (37) olduğu öğrenilen kadın sürücü, saat 02.35 sıralarında Kemerağzı Mahallesi'nde teslim olmak istediğini bildirmesi üzerine polis ekipleri belirtilen adrese giderek sürücüyü gözaltına aldı. Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen sürücünün 0.98 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Yan yana toprağa verilecek

Gençlerin cenazeleri ise otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Gençlerin cenazeleri sabah alınarak toprağa verilmek üzere Karaman'ın Sarıveriler ilçesi Göktepe kasabası Çukurbağ Mahallesi'ne götürüldü. Öte yandan kazada hayatını kaybeden iki arkadaşın çocukluktan bu yana arkadaş oldukları ve birbirlerinden hiç ayrılmadıkları, Yusuf İlker Yavuz'un 20 gün sonra yapılacak olan düğün davetiyesini dağıttıkları öğrenildi. İki arkadaşın ailelerinin talebi üzerine yan yana toprağa verilecekleri öğrenildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.