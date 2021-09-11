Düğün havasında sünnet şöleninde çocuklar doyasıya eğlendi

Muratpaşa Belediyesi'nin 287 çocuğu sünnet ettirdiği geleneksel sünnet şöleni, Yenigün Mahallesi Şehitler Parkı'nda gerçekleştirdi.

Maddi imkansızlıklar, ekonomik zorluklar nedeniyle çocuklarını sünnet ettiremeyen aileler için belediye, muhtarlıklarla iş birliği içinde haziran başından 15 Temmuz'a kadar başvuruları kabul etti. 46 mahalleden aileler sünnet şöleni için başvurdu. Başvuruların tamamlanmasının ardından çocukların özel sağlık kurumlarında sünnet operasyonları yapıldı.

Operasyonların tamamlanmasının ardından şölen hazırlıkları başladı. Her çocuğa pelerini, şapkası ve asasıyla tam takım sünnet kıyafeti alındı. Şölen alanına dev balon oyun alanı kuruldu, yemekler hazırlandı. Muratpaşa Belediyesi'nin geleneksel sünnet şöleninde çocuklar aileleriyle birlikte gönüllerince eğlenirken akşam saatlerinde park adeta bir düğün yerine döndü.

Gecede Başkan Uysal, ailelerle tek tek hatıra fotoğrafı çektirirken yaptığı konuşmasında, geleneksel hale gelen sünnet şöleninin bu yıl 7'ncisini gerçekleştirdiklerini belirterek, “'Şartlar elvermedi. Fırsat olmadı' diyen komşularımızın çocukları, hep beraber, bu şölenle hayata ilk adımı atıyorlar. Ne mutlu bize” dedi. Muratpaşa'da varlığın ve yokluğun, iyi ve kötü günün beraber yaşandığı komşuluk ikliminin olduğunu dile getiren Başkan Uysal, şunları söyledi:

“Siyasetmiş, kültürel farklılıklarmış, yöresel özelliklermiş hiçbir ayrım gözetmiyoruz. Gözetmemekte de kararlıyız. Bu saygı ve sevgi iklimi Türkiye'mize yayılsın. Dünyaya örnek olsun. ‘Kimse kimsenin topuğuna bakmıyor' derler ya, Muratpaşa'mız da öyle. Çocuklarımızın bahtı, zihni Antalya'mız gibi pırıl pırıl, güneşli ve güzel olsun, İnşallah. Ömürleri güzelliklerle, iyiliklerle, sevgiyle, saygıyla, dayanışmayla, hep birlik beraberlik içinde geçsin.” Başkan Uysal'ın konuşmasının ardından Muratpaşa Belediyesi'nin sünnet şöleni Grup Gün konseriyle sona erdi.

Şölene Başkan Uysal'la birlikte CHP İl Başkanı Nuri Cengiz, CHP Antalya Milletvekilleri Rafet Zeybek ve Cavit Arı, Antalya Muhtarlar Derneği Başkanı Nazif Alp, Muratpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Akcan, siyasi partilerin il ve ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve sünnet çocuklarının aileleri katıldı.