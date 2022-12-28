Düğün salonu gençler için spor salonuna dönüştürüldü

Kemer Belediyesi tarafından Göynük Mahallesi'nde bulunan düğün salonunda ücretsiz olarak düzenlenen kick boks kursunu ziyaret eden Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, kick boks antrenörü Volkan Kaplan'a teşekkür ederek öğrencilere ve ailelerine baklava ikram etti.

Göynük Mahallesi'nde çocukların ve gençlerin kötü alışkanlıklar yerine sporla buluşmaları için bir spor salonları olmaması nedeniyle devreye giren Belediye Başkanı Topaloğlu, bir düğün salonunu ücretsiz olarak sporculara tahsis etti. Kemer Belediyesi ile Kemer Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğince Ahucum Düğün Salonu'nda çeşitli spor dallarında kurslar veriliyor. Kick boks 2. Kademe Antrenör Volkan Kaplan'ın verdiği kick boks kursuna, 6 yaş ile 47 yaş arasında toplam 150 kursiyer katılıyor. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, kick boks kursu alan çocukları ve ailelerini ziyaret ederek sohbet etti.

Karşılarında Başkan Topaloğlu'nu gören minik sporcular, Başkan Topaloğlu'na sarılarak sevgilerini gösterdi. Başkan Topaloğlu, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, düğün salonunu adeta spor okuluna çevirdiklerini belirterek, çocukları daha ahlaklı ve sağlıklı olmaları için spora yöneltmeye çalıştıklarının altını çizdi.

“Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz”

Topaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onları kötü alışkanlıklardan korumak bizim boynumuzun borcu. Göynük Mahallesi'nde spor yapabilecekleri bir alan yoktu. Devreye girerek düğün salonunu çocuklarımıza tahsis ettik. Halk eğitim ile de iş birliği içerisinde kurslarımız devam ediyor. Çocuklarımız ve ailelerimiz çok mutlu. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz.”

Başkan Topaloğlu teşekkür

Antrenör Volkan Kaplan da Başkan Topaloğlu'nun devreye girmesiyle uzun yıllardır kullanılmayan düğün salonunun güzel bir amaca hizmet etmesini mutlulukla karşıladığını söyledi. Kaplan, salonun çocuklara tahsis edilmesinde emeği geçen Başkan Topaloğlu ve Kemer Halk Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkür ettiğini ifade etti.

" Çocuklarımızı telefondan uzaklaştırmak istiyoruz"

Velilerden Zeynep Keçeci ise “Burası çocuklar için çok iyi oldu. Sürekli ders çalışmakla olmuyordu. Çocuklar için güzel bir sosyal aktivite oluyor. Çocuklarımızı telefondan uzaklaştırmak istiyoruz. Çocuklarımıza bu faaliyetleri kazandırdığı için başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Velilerden Emine Özbek de her zaman çocukların arkasında olan Başkan Topaloğlu'na teşekkür ettiğine değinerek, Kemer'de daha modern bir spor salonunun yapılması gerektiğini düşündüğünü aktardı.

"Göynük'te böyle bir aktivite yoktu"

Velilerden Hayriye Keskin de “Başkanımız sayesinde çocuklarımız sosyalleşiyor. Göynük'te böyle bir aktivite yoktu. Çok memnunuz” diye konuştu.

Kursun ardından Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, kursa katılan öğrencilere ve ailelerine baklava ikramında bulundu.