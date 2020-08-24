İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düğünlerde korona virüs denetimi

Muratpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu korona virüs salgınına karşı düğünlerde alınması gereken önlemlere ilişkin denetim gerçekleştirdi.

Denetim öncesi evlenen çiftleri kutlayan zabıta memurları, davetlileri maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı.


Antalya'da korona virüs salgınına karşı mücadeleyi sürdüren Muratpaşa Belediyesi, pandeminin yayılmaması, hastalığın sağlıklı kişilere buluşmaması için denetimlerini sürdürüyor. Muratpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini restoran, kafe ve alışveriş merkezi, düğün gibi çok sayıda insanın bir araya geldiği noktalarda yoğunlaştırıldı. Denetimlerde, iş yeri sahiplerine almaları gereken önlemler tekrar hatırlatılırken gerekli önlemleri almayanlar hakkında cezai işlem uygulanacağını da belirtildi. Ekipler son dönemde aralarında hamam, sauna, berber, çay bahçesi, internet kafe, bilardo salonu, ganyan bayinin bulunduğu çok farklı sektörlerden 620 iş yerinde denetim gerçekleştirdi.


Bu hafta sonu ise denetimler, yeni vakaların kaynağı olarak işaret edilen düğünlerde gerçekleştirdi. Zabıta memurları, düğünlerde, önce yeni evlenen çiftleri kutlayıp aileleri tebrik ederken, davetlileri maskelerini çıkarmamaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.