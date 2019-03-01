Dülgeroğlu adayları canlı yayında projeleri anlatmaya davet etti

Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, diğer başkan adaylarını canlı yayında projelerini ve Finike'ye nasıl hizmet edeceklerini anlatmaya davet etti.

Cumhur İttifakı MHP Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu sabah saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan esnafları ziyaret etti. Nail Dülgeroğlu, Finike'de ticaretin gelişmesi için yeni iş merkezleri ve istihdam alanları oluşturacaklarını söyledi.

Paketleme tesislerine ziyaret

Dülgeroğlu, Turunçova Mahallesi'nde bulunan Narenciye paketleme tesislerini ziyaret ederek çalışanlarla sohbet etti. Günün sonunda seçim koordinasyon merkezine gelen ve burada kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet eden Nail Dülgeroğlu, “Finike'de belediye başkanlığına aday olan diğer arkadaşlara sesleniyorum. İstedikleri kanalda, istedikleri sunucuyla televizyon programına çıkalım. Hem de halkın önünde açık oturum yapalım. Finike'nin sorunlarını kim nasıl çözecek halkımız bilsin. Kimin ardında nasıl bir güç var ve nereden destek alacak halkımıza anlatalım. Ben Cumhur ittifakının MHP adayı olarak iktidarın ve Büyükşehir'in desteğini alacağım. Nail Dülgeroğlu olarak tecrübemle, bilgi birikimimle bu sorunları nasıl çözeceğimi çok iyi biliyorum.Hodri meydan biz anlatalım vatandaşlarımız karar versin” dedi.