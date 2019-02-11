Dülgeroğlu: “Gelecek nesiller için aday oldum”

Onun için yeniden aday oldum” dedi.

Başkan Adayı Dülgeroğlu, sabah saatlerinde ilçe de çeşitli özel ziyaretlerin ardından akşam saatlerinde Yeni Mahalle'de Osman Polat ve Sahilkent Kum Mahallesi'nde Hüseyin Küçük'ün evine konuk oldu. MHP Finike İlçe Başkanı Hakan Türksoy Akpınar ve Finike Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Ali Yalçın ve ilçe yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ev ziyaretleri gerçekleştiren Dülgeroğlu, vatandaşlar tarafından sıcak ilgiyle karşılanırken, evlerde samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

“Yaptıklarımız saymakla bitmez”

Dülgeroğlu, geçmiş dönemlerde Finike'ye kazandırdıkları hizmetleri hatırlattı. Dülgeroğlu, “1989 Finike'sinde Şehitler Parkı yoktu, orası kireç deposuydu. Otogar yoktu, sinema yoktu, hamam yoktu, düğün salonu yoktu, park-bahçe yoktu. Bizim yaptıklarımız saymakla bitmez. Tabi ki 40 yaş altında olan insanlar, eski Finike'yi bilemezler. Hatta çok merak eden arkadaşlarımız sosyal medya hesaplarımdan bakabilirler” dedi.

“25 senede bir tek belediye hizmet binası yapmadım”

‘Nail Dülgeroğlu bugüne kadar ne yapmış?' sorularının sorulduğunu ifade eden Dülgeroğlu, onlara cevabın çok kolay olduğunun söyledi. Kendisinin belediye başkanlığı yaptığı dönemde 5 tane belediye olduğunu hatırlatan Dülgeroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Finike Merkez Belediyesi, Turunçova Belediyesi, Yeşilyurt Belediyesi, Hasyurt Belediyesi, Sahilkent Belediyesi vardı. Merkezin dışına çıkamıyordum. Size hakkımda, ‘ne yapmış?' sorularını soranlara, ‘Nail Dülgeroğlu ne yapmamış?' diyerek yanıt verin. Bir tek şey söyleyebilirler. 25 sene içerisinde belediye hizmet binası yapmadım. O dönemde 22 tane çalışanım vardı. 22 tane insanın rahatını mı düşünecektim yoksa mahallelerimizdeki yollar bozukken, parklar yokken, sularımız 4 günde bir akarken, ben hangisini yapacaktım. Tabiki çalışanların rahatından önce vatandaşımıza yapılması gereken asli hizmetleri düşünmek zorundaydım. Su yoktu, suyu getirdik, liman yoktu, liman yaptık. Yürüyüş yolları yoktu, hiçbir sokağımızda asfalt ve parke yoktu şimdi en arka sokakta bile hepsi var. Elektrik kesilirdi, günlerce gelmezdi. Tüm alt yapıyı, suyuyla, elektriğiyle ve kanalizasyonuyla yaptık.”

“Gelecek nesiller için”

Allah rızası için yeni bir yola çıktıklarını ifade eden Dülgeroğlu, “Vatandaşlarımızın yoğun talepleri ve hizmet beklentisi nedeniyle yeniden aday oldum. Kampanya dönemimizde kimseye yalan söylemeyeceğiz ve iftira atmayacağız. Onların iftiralarına cevap bile vermeyeceğiz. Bizim işimiz Finike'ye hizmet sevdası. Bizim görevimiz Allah rızası için çıktığımız yolu başarıyla tamamlamak. Yeni dönem de gelecek nesillere yaşanabilir bir Finike bırakmak için hep birlikte gece gündüz demeden çalışacağız” dedi.