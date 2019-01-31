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Dülgeroğlu gençlerle buluştu

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) ve Cumhur İttifakı Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, gençlerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi.


MHP Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu seçim çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Dülgeroğlu, çalışmaları kapsamında ilk olarak İskele Mahallesi'nde bulunan soğuk hava tesisini ziyaret etti. Dülgeroğlu, burada işçilerle ve iş yeri sahibiyle bir süre sohbet etti. Yeni dönemde ilçede istihdamın arttırılmasına yönelik projeler yapacaklarını belirten Dülgeroğlu, “Üreten, çalışan ve kazanan bir Finike için gerekli adımları hep birlikte atacağız” dedi.



“Hastaları ziyaret etti”


Nail Dülgeroğlu, daha sonra da Finike Devlet Hastanesi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Hastanede personel ve doktorlara kolay gelsin temennilerini ileten Dülgeroğlu, ayağından ameliyat olan Osman Gökhan, Nöroloji servisinde yatan Veli Sütçüoğlu ve bronşit teşhisi koyulan 3 aylık Hayal Toptaş'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.



“Gençlerle kafede biraraya geldi”


MHP Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, günün son programında ise ilçe merkezinde bulunan bir kafede gençlerle bir araya geldi. Gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Dülgeroğlu, gençlerle yakından ilgilenirken, yeni dönemde gençlik merkezleri ve gençlere yönelik istihdam projelerini hayata geçireceklerini ifade etti. Dülgeroğlu'nun gençlerle yaptığı sohbete Yalnız Mahalle Muhtarı İsmail Özdemir'de katıldı. MHP Finike Belediye Başkan Adayı Dülgeroğlu, program sonunda gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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