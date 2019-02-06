Dülgeroğlu: “Karşınızda tecrübe ve usta var”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Cumhur İttifakı'nın Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, “Sizin bir şansınız var. Karşınızda 25 yıllık bir tecrübe var, ustalık var. Bu usta çok iyi hesap eder. Hesabını çok iyi yapar ve yapabileceğinin sözünü verir. Yapamayacağı hiçbir sözü de vermez” dedi.

MHP Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, seçim çalışmalarına devam ediyor. MHP Finike İlçe Başkanı Hakan Türksoy Akpınar ve ilçe yönetim kurulu üyeleriyle birlikte seçim çalışmalarını sürdüren Nail Dülgeroğlu, gündüz saatlerinde ilçede taziye ziyaretleri gerçekleştirirken, akşam saatlerinde ise Yuvalı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

“Ben bir söz verdim mi yaparım”

Yuvalı Mahallesi vatandaşlarının yanında olduğunu ifade eden Dülgeroğlu, “Bundan sonra da yanınızda olacağım. Finike'yi yönetecek ve Yuvalı Mahallesi'ne hizmet getireceğiz. Yuvalı Mahallesi hizmete hasret kaldı. Biz göreve gelirsek verdiğimiz sözleri tutacak ve ne yapacağız dersek yapacağız. Ben bir söz verdim mi yaparım. Yapamayacağım hiçbir sözü de vermem” dedi.

“Karşınızda 25 yıllık bir tecrübe ve ustalık var”

53 gün sonra bir yerel seçim olduğunu söyleyen Dülgeroğlu, “Demokrasinin gereği olarak, adaylar çıkacak. Sizlere vaatlerde bulunacaklar ama burada vaatlerde bulundukları zaman sizi kandırmalarına izin vermeyin. İnanmayın, doğruyu söyleyenden yana olun. Belediyeyi aynı evinizdeki bütçe gibi düşünün. Siyasetçi, senin bütçenin üzerinde vaat veriyorsa, ona inanmayın. Eğer inanırsanız 5 yıl boyunca yerinde saymak yerine, 10 yıl geriye gidersiniz. Sizin burada bir şansınız var. Karşınızda 25 yıllık bir tecrübe ve ustalık var. Bu usta çok iyi hesap eder. Hesabını çok iyi yapar ve yapabileceğinin sözünü verir. Yapamayacağı hiçbir sözü de vermez” şeklinde konuştu.

“Hiç kimsenin ekmeğiyle oynatmayız ve oynamayız”

Son günlerde seçimi kazanması halinde belediyedeki işçileri çıkaracağına yönelik sözleri de yalanlayan Nail Dülgeroğlu, “Ben geçmişte 25 sene belediye başkanlığı yaptığım dönemde 4 çalışan ya çıkarmışımdır ya çıkarmamışımdır. Her döneme bir kişi bile düşmüyor. Ben kimsenin ekmeğiyle oynamam. İşini layıkıyla yapıyorsa çalışmasına devam edecek. Hiç kimsenin ekmeğiyle oynatmayız ve oynamayız. Oynayacak kişinin karşısına da ilk çıkacak olan da ben ve arkadaşlarımdır. Sağda solda yapılan dedikodular yine yapılmaya başlandı. Ancak kimse bu yalanlara inanmıyor” diye konuştu.