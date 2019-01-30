Dülgeroğlu: “Kimsenin ekmeği ile oynamayız”

Hiç kimse belediye çalışanlarımız üzerinden yalan siyaset yapmasın” dedi.

MHP'den Finike Belediye Başkan Adayı olan Finike'nin efsane Başkanı Nail Dülgeroğlu, MHP Finike İlçe Başkanı Hakan Türksoy Akpınar ile birlikte seçim çalışmaları kapsamında bugün sabah saatlerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike Hizmet Birimi'nde ASAT ve itfaiye çalışanlarını ziyaret etti. Belediye çalışanlarının ilgiyle karşıladığı Dülgeroğlu, hortum felaketi nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileterek zarar gören yerlerde incelemelerde bulundu.

“Hiç bir belediye çalışanı kardeşimizin ekmeği ile ne oynarız ne de oynanmasına müsaade ederiz”

Ziyareti sırasında belediye personellerine hitap eden MHP Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, Cumhur ittifakı adaylığının netleşmesinin ardından başlatılan karalama ve iftira kampanyalarına sert bir dille cevap verdi. Dülgeroğlu, özellikle sosyal medya ve sokak dedikoduları ile seçmenlerin ve çalışanların kafasını karıştırmaya yönelik algı operasyonlarının hız kazanmasına büyük tepki gösterdi. 25 yıl Belediye Başkanlığı yaparak bu anlamda Türkiye'de en tecrübeli siyasetçilerden birisi olduğunu belirten Başkan Dülgeroğlu, “Bizim geçmişimizi bilmeyenler veya bilmek istemeyenler kendi kafalarının içindeki art niyeti yansıtıyor. Kendi kutuplaşma hesaplarını bizim üzerimizden yapmaya çalışan bi çare zavallılar bir kez daha bilsin ki, helalinden alın teri ile ekmeğini kazanan hiç bir belediye çalışanı kardeşimizin ekmeği ile ne oynarız ne de oynanmasına müsaade ederiz” dedi.

“Kimse belediye çalışanlarımız üzerinden yalan siyaset yapmasın”

Proje ve siyaset fukarası şahsiyetlerin vatandaşlara anlatacakları bir seçim beyannamesi olmadığını, Cumhur İttifakı'nın seçimleri açık ara kazanmasından korkanların tek çaresinin kafa karıştırmak olduğunu ifade eden MHP Belediye Başkan Adayı Dülgeroğlu, “Ainesi iştir kişinin lafa bakılmaz diye bir söz var. Biz 25 yılda ne yalanlar ve iftiralar gördük. Hiç birisi bizi yolumuzdan döndürmedi. Bunların bu basit ayak oyunları da bizi ne yıldırır, ne de yolumuzdan döndürür. Biz, 25 yılda işçi ve memur çalışanlarımızla bir aile gibiydik. Yine öyle olacağız. Siyasete bulaşmayan, sadece işini yapıp ilçemize hizmet ederek helalinden ekmeğini kazanan tüm çalışanlarımız rahat olsun. Bizler herkesi kucaklayan bir anlayışsa sahibiz. Kimsenin ekmeği ile oynamayacak, oynatmayacak, kimsenin de bu kısır çekişmelere alet olmasına fırsat vermeyeceğiz. Herkes aklını başına alsın. Kimse belediye çalışanlarımız üzerinden yalan siyaset yapmasın” şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından beldiye personellerinin sorunlarını dinleyen Dülgeroğlu, daha sonra çalışanlarla beraber hizmet biriminin kapısında toplu fotoğraf çektirdi. Personllere tatlı ikram eden Naim Dülgeroğlu, hortumdan zarar gören yerlerde de incelemelerde bulunarak bilgi aldı.

Seçim çalışmaları kapsamında MHP Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, ilçede taziye ziyaretlerini sürdürürken, geçtiğimiz günlerde soba bacasından evi yanan İzzet Kahyaoğlu'nun da evini ziyaret etti. Evi yanan yaşlı çiftin sorunlarıyla ilgilenen Dülgeroğlu, Yazır Mahallesi'nde emekli turizmci Zekeriya ve Emine Aygül'ün kahve ikramını geri çevirmedi. Nail Dülgeroğlu, günün son programını ise, Elmalı Yolu üzerinde bulunan portakal bahçelerinin bekçiliğini yapan Durmuş Kula'yı ziyaret ederek gerçekleştirdi. Dülgeroğlu, Kula ile sohbet ederek ziyaretlerini tamamladı.