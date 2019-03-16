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Dülgeroğlu muhtar adaylarına: “Finike'yi hep birlikte yöneteceğiz”

Muhtar adaylarıyla bir araya gelen Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, “İnşallah 31 Mart’tan sonra Finike’yi hep birlikte yöneteceğiz.

Muhtar adaylarıyla bir araya gelen Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, “İnşallah 31 Mart'tan sonra Finike'yi hep birlikte yöneteceğiz. Belirli aralıklarla bir araya gelerek, mahallelerimiz adına yapılması gerekenleri sizlerle beraber karar alarak yapacağız” dedi.


Sabah saatlerinde Finike'nin mahalle muhtarları ve muhtar adaylarıyla bir araya gelen Nail Dülgeroğlu, her muhtar adayına eşit davrandığını belirtti. Dülgeroğlu, “Bu bir demokrasi yarışıdır. Muhtarlık kolay iş değildir. Hepinize başarılar diliyorum. İnşallah 31 Mart'tan sonra Finike'yi hep birlikte yöneteceğiz. Belirli aralıklarla bir araya gelerek, mahallelerimiz adına yapılması gerekenleri sizlerle beraber karar alarak yapacağız. Paylaşımcı ve katılımcı belediye örneğini sergileyip, ben yaptım oldu mantığından uzak bir anlayışla biz yaptık diyeceğiz” şeklinde konuştu.


“Yeni bir mahalle kurduk”


Seçim çalışmaları kapsamında kendi döneminde kurduğu Karşıyaka Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşan Dülgeroğlu, mahallenin tapusunu hazineden alarak vatandaşlara dağıttığını belirtti. Dülgeroğlu, “Bize müraacat eden 335 kişiyi hiç elemeden noter huzurunda kuraya tabi tuttuk. Netice itibariyle dar gelirli vatandaşları ev sahibi yaptık” dedi.

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