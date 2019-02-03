Dülgeroğlu: “Pıngıdık Şenliği'ni uluslararası platforma taşıyacağız”

Cumhur İttifakı MHP Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, Gökbük Mahallesi'nde düzenlenen Pıngıdık(toyluktan erliğe geçiş) Şenliği'ne katıldı. Şenlik alanında yoğun ilgiyle karşılanan Dülgeroğlu, Pıngıdık Şenliği'ni uluslararası platforma taşıyacaklarını ifade etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Dülgeroğlu, Finike'nin Çatallar, Menevşelik ve Gökbük Mahalleleri'nde geçmişten günümüze geleneksel olarak sürdürülen Pıngıdık Şenlikleri'nin sonuncusu olan Gökbük Mahallesi'ndeki eğlenceye katıldı. MHP Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, şenlik öncesi mahallede vefat eden Ali Köleoğlu ve Elif Balaban'ın taziye evini de ziyaret ederek başsağlığı diledi. Daha sonra şenlik alanına geçen Finike Belediye Dülgeroğlu, şenlik alanında yoğun ilgiyle karşılanırken, vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Şenliği uluslararası platforma taşıyacağız”

Pıngıdık Şenliği'ni uluslararası platforma taşıyacaklarını ifade eden Dülgeroğlu, “Böyle güzel bir şenliği yıllardan beri günümüze kadar getirip yaşattığınız için teşekkür ederim. Geçmişte bu şenliklerin yaşaması için biz de elimizden geldiğince destek olmuştuk. Yeni dönemde de bu şenliği daha da büyütmek için var gücümüzle çalışacağız. Pıngıdık Şenliği'ni inşallah önümüzdeki 5 sene içerisinde hep beraber elele uluslar arası platforma taşıyacağız. Pıngıdık, artık uluslararası kültür sanat festivali olacak.” dedi.