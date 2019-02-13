Cumhur İttifakı'nın MHP Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, kadınlarla bir araya gelirken, torununu, eşini ve yakınlarını bir köşeye bırakarak Finike'ye hizmet etmek için bu yola çıktığını söyledi.

Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, sabah saatlerinde Finike Başsavcısı Uygar Kaan Arısoy ve Finike Kaymakamı Ergün Baysal'ı MHP Finike İlçe Başkanı Hakan Türksoy Akpınar ile birlikte ziyaret etti.

Cumhur İttifakı Finike Belediye Başkan Adayı Dülgeroğlu, öğle saatlerinde ise, Turunçova Mahallesi'nde hem esnafları gezdi hem de kadınlarla bir araya geldi. Kadınlarla toplantı öncesi esnafları ziyaret eden Dülgeroğlu, sıcak ilgi gördü. Esnaf ziyaretinin ardından kadınlarla bir araya gelen Dülgeroğlu, ilçeye yapılacak projeleri hakkında bilgiler verdi.

“Torunumu, eşimi, yakınlarımı bırakarak hizmet etmeye geldim”

‘Nail Dülgeroğlu söz verdi mi yapar' diyen Başkan Adayı Dülgeroğlu, “Torunumu, eşimi, yakınlarımı bırakarak hizmet etmeye geldim. Hizmet yapabilmek için siz kadınlardan destek istiyorum. Kadınlarımız analarımızdır, bacılarımızdır, dava arkadaşlarımızdır, baş tacımızdır. Hak ettikleri değeri vermek boynumuzun borcudur. Kadınların olmadığı yerde başarı sağlanamaz. Kadınlarımız daha ön planda olmalı” dedi.

“Başkanlığımın ilk döneminde 8 yaşındaki kız çocuğundan fikir aldım”

Her başarılı erkeğin arkasında çok başarılı kadının olduğunu ifade eden Nail Dülgeroğlu şöyle konuştu:

“Ben de kadınlarımıza çok önem veriyorum. Çünkü, geçmiş belediye başkanlıkları dönemimde 8 yaşındaki bir kız çocuğundan fikir aldığım için söylüyorum. O zaman daha 2-3 yıllık bir başkanım daha birinci dönemi bitirmemiştim. 2-3 çocuk Gümrük Mahallesi ziyaretimde yanıma geldiler, o arada da çocuk parkları yoktu. Bende o zamanlar her mahalleye çocuk parkları yapıyordum. Çocukların olduğu mahallede park yapacak alan olmadığı için yapamadım. 22 tane çocuk varmış o mahallede, aynen şunu söyledi. ‘Nail Amca biz seni çok seviyoruz. Bizim senden bir isteğimiz var' dedi. Makamdan kalkarak yanlarına oturdum ve sohbet etmeye başladık. Aynen şunu anlattı, ‘Her yere çocuk parkı yapıyorsun bizim oraya niye yapmıyorsun' dedi. Nerede oturuyorsunuz kızım diye sordum ve tarif ettiği yerde çocuk parkı yapacak yer yok. Çocuğun anlattığı yeri dinledim ve görevlileri çağırarak çocukla beraber tarif ettiği yere gidin bakın dedim. Çocuğumuzun dediği yerden defalarca da gidip gelmeme rağmen hiç aklıma gelmedi. Çünkü yamaç şeklindeydi. Olur aldıktan sonra 30 gün içinde yapılması talimatı verdim. 3 yılık belediye başkanıyım ve 8 yaşındaki çocuğun gördüğünü göremedim ama 30 gün içinde parkı yaptık. Bu durum beni hayatta mutlu eden şeylerden biridir. O günden bu yana ilk startımı kadınlarla yaparım. Hakikaten kadınlar bize destek vermezse, gönülden sevmezse o makama getirmek için uğraşmazsa biz başarı elde edemeyiz”

“Finike'nin ticaretinin döndüğü yer Turunçova'dır”

Turunçova Mahallesi'nin Finike'nin ticaret merkezi olduğunu ifade eden Dülgeroğlu, “Finike'nin ticaretinin döndüğü yer Turunçova'dır. Biz, mahallelerde yollarıyla, elektriğiyle, çöpüyle uğraşırken, Turunçova'yı yeniden ticaret merkezi haline getirmeye çalışacağız. Çünkü ticaretin olduğu yerde para döner. Paranın döndüğü yerde de hareket vardır. Buraya görev yapmaya geliyoruz. ” diye konuştu.