Dülgeroğlu, Turunçova pazarında

Cumhur İttifakı'nın Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, Turunçova Pazarı'nda esnaf ve vatandaşları dinledi.

MHP Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, seçim çalışmalarını sürdürdü. Dülgeroğlu, seçim çalışmaları kapsamında günün ilk programında Turunçova Pazarı'nı ziyaret etti. Dülgeroğlu, pazarda bulunan esnafları tek tek gezerek sorunlarını dinledi. Pazarcı esnafı ise Başkan Adayı Dülgeroğlu'ndan seçilmesi halinde kapalı pazar yeri isteğinde bulundu. Dülgeroğlu, “Projelerimizden bir tanesi ilçemize çok sayıda modern, herkesimin mutlu olacağı kapalı pazarlar yapmak olacak. Burası da kapalı pazar olarak düşündüğümüz alanlardan bir tanesi. İnşallah göreve gelirsek buraya da kapalı pazar yapacağız” dedi.

Turunçova Sanayi Sitesi'ne ziyaret

Pazar ziyaretinin ardından duraksamayan ve çalışmalarını sürdüren Dülgeroğlu, Turunçova Sanayi Sitesi'ni de ziyaret etti. Nail Dülgeroğlu, sanayi sitesinin tamamını gezerek esnafların sorunlarını dinledi.

Dülgeroğlu, pazar ve sanayi esnafı ziyaretinin ardından çarşı esnafını da ziyaret etti.