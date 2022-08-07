Duman avcıları 24 saat görev başında

Antalya'da Akseki Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde Yaylacık, Arıtaşı ve Karlık bölgelerinde orman alanlarına hakim üç tepede bulunan gözetleme kulelerinde görev yapan orman işçileri, Akseki'de yaşanabilecek orman yangınlarının erken fark edilebilmesi için çevreyi gözetliyor. Gözetleme kulelerinden bölge 24 saat takip ediliyor. Akseki Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1960 rakımlı Yaylacık Tepesi gözetleme kulesinde görev yapan orman işçileri, en küçük bir dumanda anında telsizle merkezi bilgilendiriyor. Merkezde en yakın bölgede bulunan arazözlerle de yangına ilk müdahaleyi yapmak üzere anında hareket ediliyor.

Akseki Orman İşletme Müdürü Cem Demirtürk, yaklaşık 1900 rakımlı Yaylacık yangın gözetleme kulesinin bölgede bulunan kulelerde en hakim kule olduğunu söyledi. Akseki bölgesinde toplam üç yangın kulesi bulunduğunu belirten Demirtürk, “Yaylacık Tepesi'nde bulunan yangın gözetleme kulemiz işletme müdürlüğümüzün en yüksek kulesidir. Bu kulemizin haricinde Karlık ve Arıtaşı olmak üzere iki tane daha yangın gözetleme kulesi var. Arıtaşı kulesi işletmemizin güney ucunda, karlık kulesi ise en kuzeyde kalan kulemizdir. İşletme müdürlüğümüz yaklaşık 220 bin hektarlık sahayı kapsıyor. Kulemizin görüş alanı içerisinde bu sahanın yarısı rahat görülmektedir. Bazı sahalar ise derin dere içerisinde, kör noktalar mevcuttur. Dumanın görülmesi halinde yaklaşık mevki tayini yapılarak araçlar çıkartılmaktadır” dedi.

"Kuleler 6 ay faal"

Yangın gözetleme kulelerinin yılın 6 ayında faal olduğunu anlatan Demirtürk, “Kulelerimiz yılın 6 ayı faaldir. Mayıs ayının sonlarına doğru hava halleri dikkate alınarak kulelerimiz, telsizlerimiz çalışmaya başlar. Personellerimiz kulelerimizde yatarlar. Gözetlemelerine ara vermeden nöbetleşerek devam ederler. Yılsonu, kasım ayı başlarında kulelerdeki personellerimizi indiririz. Kulelerimizin görüş alanı içerisinde kuzeyde Konya, Seydişehir, Beyşehir, doğu tarafımızda Gündoğmuş, güneyimizde Manavgat ve batı tarafı Taşağıl İşletme Müdürlüğü ile çevrilidir. Kulelerimiz aynı zamanda bu işletme müdürlüklerinde mevcut kuleler ile birlikte ortak görüş alanlarını da takip ederek yangınlarda irtibatlı olarak birlikte hareket ediyorlar” diye konuştu.

"Yaylacık kulesinin güney kesimi yangına en hassas olan yerler"

1960 rakımlı Yaylacık kulesinin önemine değinen Demirtürk, “Yaylacık kulemizin güney kesimi yangına en hassas olan yerlerdendir. Burası Güçlüköy, Gündoğmuş, Manavgat sınırında kalan ormanlık alanlar. Buralar işletme müdürlüğümüzün yangına en hassas olan noktalarıdır. Kulelerimizde görevli personellerimiz 7/24 dürbünler eşliğinde gözetleme yapmaya devam etmektedir. Muhtemel yangınlarda ilk tespitleri kulelerimiz yapmaktadır. Hemen en yakın ekipleri harekete geçirmektedir. Akabinde çalışmakta olan araçlar daha detaylı bilgiyi merkeze aktarmaktadır” dedi.

"Kulelerdeki bir aksaklık bizi büyük zafiyete uğratır"

Demirtürk, orman yangınlarında ilk müdahalenin önemine dikkat çekerek, “Orman yangınlarının tespitinde en önemli görevlerden birisi yangın gözetleme kulelerinden yapılan gözlemlerdir. Kulelerimiz merkezle telsiz aracılığı ile iletişim kurmaktadır. Kulelerimizde olabilecek bir aksaklık bizi büyük zafiyete uğratacaktır. Kulelerimiz yangının gözetlenmesi, takip edilmesi, idare edilmesi noktasında çok büyük önem arz etmektedir. Kulelerimizdeki personelin eğitimi, mıntıkayı tanıması çok hassas konular olup, yetişmiş eleman bu konuda çok önemlidir. Mıntıkasını tanıyan, mevkileri bilen, buralara hakim olan, görevinin önemine haiz arkadaşlar bizler için vazgeçilmez birer unsurdur. Buralarda olabilecek bir zafiyet bizi orman yangınlarında başarısız olmamıza sebep olacaktır. Bu noktada personelimizin sağlığı, yaşam şartları, yaşam standartları bizim için birinci derece önemlidir" ifadelerini kullandı.

"30 yıldır kulede görev yapıyorum"

Yaylacık Tepesi gözetleme kulesinde görev yapan Mesut Erdoğan ise, "30 yıldır Akseki Orman İşletme Müdürlüğünde çalışıyorum. 30 yıldır ise Akseki Orman İşletme Müdürlüğüne ait 1900 metre rakımlı Akseki'nin en yüksek yangın gözetleme kulesinde 7-24 gözetleme yapıyoruz. Görevimizin ne kadar çok önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. Bir yerde ilk dumanı gördüğümüzde en yakın merkezdeki ekiplerimizi yönlendiriyoruz. Durum tehlikeli olursa diğer şefliklerdeki araçlarımızı çıkartıyoruz. Burada 8 saat esasına göre nöbetleşe duruyoruz. 6 günde bir izin yaparak ailemizin yanına iniyoruz. 30 yıldır bu mesleği severek yapıyorum ve gururluyum” diye konuştu.

“24 saat gözetliyoruz”

Yaylacık Tepesi gözetleme kulesinde görev yapan orman işçisi Mehmet Sağlam, nöbet esasına göre çalıştıklarını söyledi. Bölgede 'yangın mevsimi' olarak kabul edilen 6 ay boyunca gözetleme yaptıklarını kaydeden Erol, "Sorumluluğumuzun farkındayız, bu nedenle görevimizi en iyi şekilde yapmanın gayreti içindeyiz. Kulede görevli arkadaşlarımla dönüşümlü olarak orman alanlarını izliyoruz. Ormanlık alanlarda en küçük bir duman görmemiz durumunda anında telsizle merkez kuleye bildirerek, dumanın görüldüğü yere en yakın yangın müdahale ekiplerinin yangın bölgesine yönlendirilmesini sağlıyoruz” dedi.

Görev yaptığı gözetleme kulesinin bölgenin en yüksek yerine kurulu olduğunu anlatan Mehmet Sağlam, şöyle konuştu:

“Bu tepe yaklaşık 60 bin hektar alana hakim bir bölge. Bir tarafı Seydişehir, Beyşehir, Gündoğmuş ve Manavgat sınırları. Bu sahamız çok geniş bir alana sahip. Buradan her şeyi net görebiliyoruz. Bu sahayı 24 saat gözetliyoruz. Burada geceli gündüzlü 24 saat 2 kişi görev halindeyiz. En ufak bir dumanı merkezimize, bölge müdürlüğümüze, Akseki işletmemize ve yangın ekiplerimize derhal bildiriyoruz. Ekiplerimizi hemen yangın mahalline sevk ediyoruz. Yangını takip ediyoruz. Merkezimize tekrar bilgi veriyoruz. Merkezimiz yangının büyüklüğüne küçüklüğüne göre ekiplerimizi yönlendiriyor.”

Akseki bölgesi, kızılçam, karaçam, sedir, ardıç, köknar ve meşe ağaçlarının bulunduğu yaklaşık 220 bin hektarlık orman alanına sahip bulunuyor.