Dün karada sörf yapıp, bugün denizde yüzdüler

Hayatı felç eden sağanak yağışın ardından Antalya'da bugün turistler sahile gelip deniz keyfi yaptı. Dün, cadde ve sokakları adeta göle döndüren sağanakta bir vatandaş su birikintisinde sörf yapmıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün geçtiğimiz gün 2 gün boyunca gök gürültülü sağanak uyarısında bulunduğu turizm kenti Antalya'da, dün gün boyunca süren ve özellikle akşam saatlerinde hayatı felç eden sağanak, bugün ise sabah saatlerinde etkisini kaybetti. Kapalı havada sıcaklığın 22 derece ölçüldüğü şehirde, nem oranı yüzde 81, deniz suyu sıcaklığı da 22 derece ölçüldü. Nemden bunalan ve çoğu yabancı turistlerden oluşan tatilciler, sabah erken saatlerde sahile gelip denizin keyfini çıkardı.

Dün akşam yoğun yağış nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle dönmüştü. Yaya ve sürücüleri zorlayan yağışta vatandaşlardan biri sörf tahtasıyla su birikintisinde sörf yapmıştı. Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalananlar da otobüs duraklarına sığınmıştı. Öğle saatine geldiğinde ise kentte hafif yağış kendisini gösterdi.