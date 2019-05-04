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‘Dünden Bugüne' Sergisi, sanatseverlerle buluşacak

Heykeltıraş Prof.

Nilay Büyükişliyen ve ressam Prof. Zahit Büyükişliyen'in heykel ve resim sergisi ‘Dünden Bugüne', Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde Antalyalı sanatseverlerle buluşacak. Sergi 7 Mayıs Salı günü, saat 17.00'de açılacak.


Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde bu ay küratörlüğünü İbrahim Karaoğlu'nun, sanat koordinatörlüğünü ise Şebnem Bahar'ın yaptığı çok özel bir resim ve heykel sergisini Antalyalı sanatseverle buluşturacak.


Nilay Büyükişliyen ve ressam Prof. Zahit Büyükişliyen'in yıllar içinde ürettikleri yapıtlardan oluşan ‘Dünden Bugüne' sergisi 7 Mayıs Salı, saat 17.00'de açılacak. 29 Mayıs'a kadar ücretsiz gezilebilecek sergide her iki sanatçının kendi yaratı süreçlerinde farklı yollardan ve evrelerden geçerek kendi özgün sanat dillerine ve üsluplarına ulaştıklarını yansıtan yapıtlar yer alıyor. Sanatçılar birçok kez birlikte özel konseptli sergiler açarken, ilk kez Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek sergide, farklı dönemlerdeki sanatsal birikimlerini kapsayan bütünlüklü bir sanat seçkisini izleyicilerin beğenisine sunacak.

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