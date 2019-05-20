Dünya Arı Günü farkındalık eğitimi verildi

Dünya Arı Günü Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Antalya İl tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Expo Antalya alanında dünyanın en büyük arıcı ve arı temalı bitki heykelleri önünde yapılan eğitim renkli görüntülere sahne oldu. Programa İl Müdürü Mustafa Özen, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Gürsel Coşkun, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü İbrahim Irmak, teknik personel ve öğrenciler katıldı. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde veteriner hekimler tarafından gençlere arıların doğa ve tarım için hayati bir öneme sahip olduğunu anlatan ve gençlerde bu konu hakkında bir farkındalık oluşturmayı amaçlayan uygulamalı eğitim verildi. Eğitimde arıların çiçekli bitkilerde tozlaşmayı sağlayan en önemli unsur oldukları ve bu nedenle ekosistemde hayati bir yere sahip oldukları anlatıldı. Arıların olmadığı bir dünyada birçok sebze ve meyvenin var olamayacağı ve yaşamın devam edemeyeceği, bu küçük yaratıkların boylarından çok daha büyük işler başardıkları anlatıldı. Eğitimde arıların bir kilo bal için binlerce arının on binlerce çiçeği dolaşmak zorunda olduklarına da değinildi. Gençlerin en çok dikkatini çeken konu ise arıların sosyal yaşamı oldu. Gençler kovanda bulunan arıların kraliçe arı, işçi arı ve asker arılar olarak sınıflandırıldıklarını ilk defa öğrendiler.

Eğitimin ardından gençlere hitap eden İl Tarım ve Orman Müdürü Özen, “Arılar ekosistem içinde önem bakımından üst sıralarda bulunmakta tarımda ise bir numara konumundadır. Arıların bu denli önemli ve hassas olmaları onları insan kaynaklı tehditlere karşı savunmasız kılmaktadır. Bu tehditleri azaltmak için önce bir farkındalığın oluşması ve bu farkındalığın gençlerde başlaması çok önemlidir. Bu nedenle il müdürlüğü olarak birçok projemizde siz gençlerin olmasını çok önemsiyorum. Bundan sonraki proje ve eğitimlerde de geleceğimiz olan siz gençlerin yer almaya devam edeceğini bilmeniziz istiyorum. İl müdürlüğü olarak 7'den 70'de herkese tarımın önemini anlatmaya ve ortak bir bilinç oluşturmak için çalışmaya gece gündüz devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.

Ardından eğitime katılan gençler arıcı maskesi giydiler ve İl Müdürü Özen ile hatıra fotoğrafı çekildiler. Programda katılımcılara hediye bal takdim edildi.