Dünya Ayı Günü'nde ayılara balkabağı pastası

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda yaşamlarını sürdüren boz ayıların 23 Mart Dünya Ayı Günü, balkabağı içinde özel besinlerin olduğu pasta ile kutlandı. Doğal Yaşam Parkı'nı ziyaret eden miniklerin de katıldığı kutlamada ayı maskesi dağıtıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaban hayatını koruma konusunda farkındalık oluşturmak ve çocuklara hayvan sevgisini aşılamak için 23 Mart Dünya Ayı Günü'nde Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda etkinlik düzenledi. Doğal Yaşam Parkı'na gelen minik ziyaretçilere ayı maskeleri ve boyama kitapları hediye edilerek, veteriner hekimler tarafından ayılar hakkında bilgiler verildi. Bilgilendirmenin ardından Doğal Yaşam Parkı'ndaki ayılara özel olarak hazırlanan pasta görünümlü balkabağı ve meyve karışımları verildi.

Yetişkin ayılar 600 kiloya ulaşabiliyor

21 Mart'ta başlayan etkinlerde Dünya Ekinoks Günü, Orman Günü, Su Günü'nden sonra doğal yaşam alanında da Dünya Ayı Günü kutlandığını da ifade eden Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Veteriner Hekim Dr. Aygül Arsun, ayıların koruma listesindeki hayvanlar olduğunu söyledi. Boz ayılar hakkında bilgi veren Arsun, “Boz ayılar çok güçlü hayvanlar, besin piramidinin en üstünde ve yırtıcı hayvanlardır. Yetişkin ayıların 600 kilogram kadar ulaşabildiği, görme duyguları az olmasına rağmen koklama ve işitme duyuları çok güçlü hayvanlardır” dedi. Arsun, en nadir hayvanlardan boz ayıları Doğal Yaşam Parkı'nda ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.