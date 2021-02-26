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Dünya birincilerini ödüllendirildi

Uluslararası “Owlypia Intellectuals Challenge” yarışmalarında dereceye giren öğrenciler, Milli Eğitim Müdürü Fatih Türköz’ü ziyaret etti.

Uluslararası “Owlypia Intellectuals Challenge” yarışmalarında dereceye giren öğrenciler, Milli Eğitim Müdürü Fatih Türköz'ü ziyaret etti. Dünya birincisi olan İpek Çiftçi ve Göksu Zeyrek ile dünya üçüncüsü olan Ülkü Deren Can'ı kutlayan Milli Eğitim Müdürü Fatih Türköz, hediye takdiminde bulundu.


37 Farklı Ülkeden çok sayıda öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen Uluslararası “Owlypia Intellectuals Challenge” yarışmalarında, 2 dünya birinciliği, 1 dünya üçüncülüğü elde eden Özel Antalya Koleji Manavgat Ortaokulu öğrencileri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Türköz'u makamında ziyaret etti. Öğrencileri ve öğretmenlerini kutlayan Milli Eğitim Müdürü Türköz, öğrencilere hediye takdiminde bulundu.



“Owlypia Intellectuals Challenge” yarışmalarında 9-11 yaş grubu kısa video yarışmasında İpek Çiftçi ile 9-11 yaş grubu zihin haritası yarışmasında Göksu Zeyrek dünya birincisi olurken, 9-11 yaş grubu kısa video yarışmasında Ülkü Deren Can ise dünya üçüncüsü oldu..

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