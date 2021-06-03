Dünya Çevre Günü ve haftası etkinliklerle kutlanacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası'nı etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Çevre konserleri, yarışma ve söyleşilerle çevre bilincinin oluşmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Dünyayı tehdit eden çevre kirliliğine dikkat çekmek ve çevre duyarlılığı oluşturmak adına kutlanan 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Haftası'nı Antalya Büyükşehir Belediyesi de kutlayacak. Belediye, hafta kapsamında her yaştan Antalyalıya hitap edecek farklı etkinlikler düzenleyecek.

“Müzik şehrin kalbinde atacak”

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 5 Haziran Çevre Günü etkinlikleri kapsamında canlı müzik performansı ‘Müzik Şehrin Kalbinde' etkinliği düzenliyor. 5 Haziran Cumartesi günü kentin sekiz ayrı noktasında yerel sanatçıların performansı ile Antalyalılar müzik eşliğinde çevre gününü kutlayacak. Beach Park Varyant Meydanı, Kepez Şehit Polis Kadir Can Parkı, Konyaaltı Expo2016 Parkı (Toros Mah.), Fener Mahallesi Halısaha Yanı, Karaalioğlu Parkı Vatan Kahvesi arkası, Kızıltoprak Şehitler Parkı, Cam Piramit Piramit Kafe Yanı, Kepez Şehitler Parkı'nda saat 17.00 da Antalyalılar müzik eşliğinde çevre gününü kutlayacak.

“Ödüller sahiplerini bulacak”

6 Haziran Pazar günü ise özel konuklar ve uzman kişilerin konuşmacı olarak katılacağı “Çevre Günü, Dünü ve Yarını” konulu söyleşi ABB TV'den yayınlanacak. Hafta kapsamında ayrıca Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Atıktan Sanata Yarışması ile ASAT Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Sağlıklı Çevre, Temiz Antalya Fotoğraf Yarışması”nın ödül töreni yapılacak. 10 Haziran'da ise doğa yürüyüşü kültürü ve dikkat edilmesi gereken hususlara yönelik çevre eğitiminin verileceği “Doğa Yürüyüş Eğitimi” gerçekleştirilecek.