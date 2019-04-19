Dünya çocukları, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti

Uluslararası Antalya Çocuk Festivali kapsamında Antalya'ya gelen konuk ülke çocukları, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başdanışmanı Av. Cansel Tuncer tarafından ağırlanan konuk ülke çocukları, Başkan Muhittin Böcek'le hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kırgızistan, Romanya, Ürdün, Letonya, Tayland, Estonya ve Rusya'dan gelen konuk ülke çocuklarını ağırlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başdanışmanı Av. Cansel Tuncer, gösteri grupları hakkında bilgi aldı. Tuncer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın uluslararası düzeyde kutlanan bir bayram olduğunu belirterek, konuk ülke çocuklarını ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

"Çocuklara armağan edilen tek bayram"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın son derece önemli bir bayram olduğunu ifade eden Tuncer, “23 Nisan Dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayram. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bir bayram. Sizlerin de ülkelerinizden bu bayrama katılmak üzere şehrimize gelmesi bizler için çok anlamlı. Çok renkli ve çok güzel görünüyorsunuz. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Başkanımız Muhittin Böcek adına sizleri ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum” dedi.

Karşılıklı hediye alışverişi yapıldı

Cansel Tuncer, 20 Nisan'da Atatürk Parkı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürecek olan Sevgi Korteji'ne katılacağını belirtti. Konuşmaların ardından Rus gösteri grubu “Hayat Bayram Olsa” isimli şarkıyı seslendirdi. Ziyaret sonunda misafir çocuklarla hediye alışverişinde bulunuldu. Konuk ülke çocukları ülkelerinden getirdikleri birbirinden farklı objeleri hediye ederken Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.