Dünya çocuklarından büyükşehire ziyaret

Antalya Uluslararası Çocuk Festivali çerçevesinde Antalya'ya gelen konuk ülke çocukları Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ziyarette bulundu. Dünya çocukları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz tarafından ağırlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin FOMGED Çocuk Kulübüyle birlikte düzenlediği 24. Antalya Uluslararası Çocuk Festivali için Kırgızistan, Litvanya, Estonya, Ukrayna, Azerbaycan, Rusya ve Kazakistan'dan gelen konuk ülke çocukları Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz'ü ziyaret etti. Gürbüz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiğini hatırlatarak, konuk ülke çocuklarını ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Karşılıklı hediyeleşmenin gerçekleştiği ziyarette çocuklar etnik sazlarıyla mini bir konser verdi.

Bu yıl çifte bayram kutluyoruz

Bu yıl Ramazan Bayramı'nın 3. gününe denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramıyla çifte bayram yapılacağını ifade eden Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, dünya çocuklarıyla iki bayramın da coşku içinde kutlanacağını söyledi. Gürbüz, “Litvanya, Estonya, Kırgızistan, Ukrayna birçok ülkeden 300 civarında çocuğumuzu Antalya'da misafir edeceğiz. Onlarla birlikte Türkiye'nin diğer şehirlerinden gelen çocuklarımızla birlikte bu yıl hem Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı hem de Ramazan Bayramımızı coşkuyla yaşamış olacağız” dedi.