Dünya Diş Hekimliği Günü Kutlandı

Akdeniz Üniversitesi Yakut Çarşısı girişinde gerçekleştirilen etkinliğe Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Kuştarcı, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Çağatay Barutcugil, Doç. Dr. Ömer Kırmalı ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri katıldı. Etkinlik kapsamında açılan stantlarda diş hekimliği öğrencileri tarafından, gün boyu ağız ve diş sağlığı, fırçalama teknikleri gibi konularda bilgiler aktarıldı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte ayrıca öğrencilere diş macunu ve diş fırçası hediye edildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Kuştarcı, ağız ve diş sağlığının öneminin gün geçtikçe daha da anlaşıldığını, vatandaşlarımızın bu konu ile ilgili taleplerinde yoğun bir artış yaşandığını belirtti. Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri ile yapılan bu tip organizasyonların kendilerini ayrıca mutlu ettiğini ifade eden Kuştarcı, önümüzdeki yıllarda bu tip etkinlikleri Antalya ve çevresini de içine alacak şekilde genişletmeyi hedeflediklerini belirtti. Dekan Kuştarcı ayrıca tüm meslektaşlarının Dünya Diş Hekimleri Günü'nü kutladığını sözlerine ekledi.