Dünya gençleri Akseki'de buluştu

Antalya'nın Akseki ilçesinde düzenlenen "4. Dünya Gençlerinin Toroslarda Dostluk Buluşması Festivali"nde yurt içi ve yurt dışından 100 genç ağırlandı.

Akseki Kaymakamlığı, belediye ve girişimci Mustafa Kavasoğlu tarafından Gençlik Haftası dolayısıyla düzenlenen festival kapsamında Kırgızistan, Azerbaycan, Ukrayna ve Türkiye'den gelen 100 genç, Sarıhacılar Mahallesi'nde buluştu.

Yöresel yemeklerin ikram edildiği gençler, tarihi düğmeli evler, kervan göç yolu, Etnografya Müzesi ve tarihi camiyi gezdi. Yöresel kıyafetleriyle şarkı söyleyip dans eden gençler ilgiyle izlendi.

Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünya gençleriyle bu yıl dördüncü kez bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Turizm potansiyeli açısından önemli bir organizasyon gerçekleştirdiklerini belirten Kaymakam Nasır, "Akseki alternatif turizm alanında ciddi ilerlemeler kaydetti. Her yıl ziyaretçi sayımızda ciddi şekilde artış var. İnşallah önümüzdeki yıllarda Akseki'nin alternatif turizm alanındaki potansiyelinin daha fazla değerlendirileceğine, birçok yerli ve yabancı turistin ilçemizi ziyaret ederek, turizm sektöründen Akseki'mizin hak ettiği payı alacağına yürekten inanıyorum. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız." diye konuştu.

Akseki Belediye Başkanı Özkan, bu yıl dördüncü kez dünya gençlerini ağırlamaktan mutlu olduklarını belirterek, her geçen gün bölgeye gelen yabancı misafir sayısının arttığını söyledi.

Girişimci Kavasoğlu ise amaçlarının Akseki ile Sarıhacılar Mahallesi'ni tanıtıp turizm alanında etkin bir noktaya getirmek olduğunu bildirdi.