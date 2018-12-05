Antalya'nın Alanya ilçesinde 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Alanya Hükümet Meydanı'nda düzenlenen Dünya Kadın Hakları Günü kutlama törenine Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, siyasi partilerin temsilcileri ile kadın kolları başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törende günün anlam ve önemi için yapılan konuşmaların ardından tüm katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, meydanda bulunan kadınlara karanfil dağıttı. Daha sonra katılımcılar, dilekleri yazarak alana konulan sandığa attı.