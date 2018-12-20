Dünya Kooperatifler Günü

Antalya Pamuk ve Tarim Satış Koopetifleri Birliği (Antbirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, kooperatiflerde asıl amaçın kar değil, iş birliği ve dayanışma olduğunu belirerek, kooperatiflerin 'Birlikten kuvvet doğar' sözünün en güzel örneği olduğunu ve tarım dünyasının da kooperatifsiz düşünülemeyeceğini belirtti.

Yavuz, “21 Aralık Kooperatifçilik Günü” nedeniyle yazılı açıklama yaparak başta çiftçiler olmak üzere tüm kooratifçilerin gününü kutladı.

Verimli, maliyet düşürücü ve kaliteli üretim yapılması için, nitelikli kooperatifler şart olduğunu vurgulayan Yavuz, “Aynı ürünü üreten dar gelirli çiftçilerin, sorunlarını çözüme kavuşturmak için bir araya geldikleri müesseseler bu kooperatiflerdir. Kooperatiflerle örgütlenen çiftçi, kurdukları üst birliklerle hem bireysel sorunlarını çözüme kavuşturmakta hem de birlikteliğin sinerjisi ile ülkenin tarım politikalarında söz sahibi olmaktadır. Kooperatifler aynı zamanda yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda rekabet koşullarını iyileştirme, fiyatlarda spekülatif dalgalanmaların önüne geçilmesi, üreticilere ucuz girdi temini amacıyla kurulmuşlardır” dedi.

Türkiye'de çiftçi örgütlenmesinin hikayesi 1911'li yıllara dayandığını hatırlatan Yavuz, “Kooperatif ve birlikler; bazen devlet desteği bazen öz kaynaklarını kullanarak tarım sektörüne yön verirler. Devlet tarafından da denetlenirler. Bu işletmeler, küçük ölçekli üretici ortakların ve diğer çiftçinin pazarlayamadığı ya da yüksek karla satamadığı ürünlerini alıp, işleyip uygun pazarlar bularak satar. Üreticiler arasında yaygın örgütlenmeye sahip kuruluşlar olmaları nedeniyle de çalışma konularına giren ürünlerin; üretim, fiyat, stok, ihracat, ithalat ve benzeri politikasının oluşturulmasında önemli bir enstrüman olarak görev yaparlar. Kooperatif ve birliklerimiz; çiftçinin kaliteli tohum ve tarımsal girdilerini ucuza temin etmelerini sağladıkları gibi, eğitimlerine de katkıda bulunular” diye konuştu.

Kooperatif ve birliklerin bir nevi kamusal hizmetleri yerine getiren örgütler olduğuna dikkat çeken Yavuz, “Kooperatifler demokrasinin en iyi uygulandığı işletmelerdir. Karalar adil alınır. Her ortağın bir tek oyu vardır. Ortakların menfaatlerini eşit paylaştırmak için, herkesi bir araya getirmek temel prensiptir. Üretim, yetiştirilecek ürün, işin nasıl yapılacağı, emek ve ücret paylaşımı, üretimin dağıtımı gibi konularla ilgili kararlar ortakların, katılımıyla alınır. Nasıl organize olacaklarını ve işlerini nasıl yapacaklarını ortaklarla karara bağlarlar. Piyasalardaki değişme refleks göstererek, modern tarımın uygulanmasına öncülük ederler. Bu vesile ile ülkemizde ve ilimizde ortak iş yapma kültürünü benimsemiş ve uygulamaya koymuş olan tüm kooperatifçilerimizin 'Dünya Kooperatifçilik Günü'nü kutluyor, tüm kooperatifçilerimize güzel günler diliyorum” dedi.